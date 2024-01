Zaprta ostajata pločnika, je pa na zahodni strani vzpostavljen koridor za pešce in kolesarje. Takšna ureditev naj bi trajala do 21. februarja.

Razmere na delno odprtem podvozu na Dunajski okoli osme ure:

​(Video: Vesna Levičnik)

V času del na Dunajski večje prometne obremenitve pričakujejo predvsem na Drenikovi, Samovi, Slovenčevi in Topniški cesti, Štajerski in Savski cesti, Kajuhovi ulici, Letališki cesti, Ilirski ulici, Zaloški cesti, na večini severne obvoznice, na vzhodni, zahodni ter delu južne ljubljanske obvoznice.

Razmere na križišču pri Situli okoli osme ure:

(Video: Vesna Levičnik)

Podrtje nadvoza nad Dunajsko cesto je sicer ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k strpnosti.

🚧 8.1. do 21.2. 🚗 🚎 Odprta bosta dva vozna pasova v obe smeri - proti centru in proti obvoznici. 🚶‍♀️🚴 Pešci in kolesarji boste ponovno imeli prehod po vozišču na zahodni strani. Za varnost bo poskrbljeno z varnostno ograjo. 2/2 pic.twitter.com/avVHN3kkUr — Alenka Bratušek (@ABratusek) January 7, 2024

Dela bodo potekala v več fazah. Po 21. februarju in predvidoma do konca marca bodo na Dunajski odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov.

Po podatkih portala promet.si je promet sicer povečan in upočasnjen v smeri večjih mest zaradi jutranje prometne konice. Zastoji že nastajajo proti Ljubljani iz smeri Štajerske, Dolenjske in Kočevja.