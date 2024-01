Dončić, ki je dodal še šest skokov in osem podaj, ter Irving, ki je v zadnji četrtini zadel dve ključni trojki, sta se uspešno zoperstavila tudi 36 točkam zvezdnika gostov, Anthonyja Edwardsa.

»To delam že od malega,« se je po zmagi nasmehnil Dončić, vajen sijajnih zaključkov tekem.

Z zmago se je Dallas, ki je igral brez poškodovanih Danteja Exuma, Maxija Kleberja in Derecka Livelyja II., maščeval volkovom tudi za prejšnja dva poraza v sezoni.

»Kyrie in Luka sta bila odlična, dajala sta ton celotni ekipi. Čutim njuno zaupanje drug v drugega. Skupaj sta opravila odlično delo, da sta našla pot do zmage,« je predstavo zvezdniškega dvojca Dallasa pozdravil njun trener Jason Kidd.

Naslednja tekma Dallas čaka v torek, ko bo doma gostil še Memphis.

Do zmage tudi Denver in LA Lakers

Zmagali pa so Denver Nuggets, ki so številka 2 na zahodu. Tokrat so s 131:114 premagali najslabšo ekipo Detroit Pistons. Jamal Murray je dosegel osebni rekord sezone s 37 točkami, Nikola Jokić pa se je zadovoljil z le tremi meti, ki so vodili do štirih točk, a vpisal še 16 podaj in pet blokad. Član Denverja je tudi Vlatko Čančar, a zaradi hude poškodbe pred sezono ne igra.

LeBron James je s soigralci prekinil niz štirih porazov na prestižnem mestnem derbiju v dvorani Crypto.com Arena. Lakers so zmagali proti Clippers s 106:103.

Devetintridesetletni James je bil s 25 točkami, z osmimi skoki in s sedmimi podajami prvi igralec jezernikov, na drugi strani pa sta Paul George in Ivica Zubac dosegla po 22 točk. To je bil prvi poraz za Clippers po petih zmagah, a kljub temu ostajajo na četrtem mestu zahoda. Lakers so deseti.

Strelski vrhunec večera v NBA je pripadel Mikalu Bridgesu, ki je zbral 42 točk. A tudi to je bilo premalo za zmago Brooklyna, saj je doma po podaljšku klonil proti Portlandu s 127:134. Pri slednjem je z 38 točkami blestel Anfernee Simons. Nets bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek v Parizu proti Cleveland Cavaliers.

Toronto Raptors so zanesljivo slavili proti Golden State Warriors s 133:118. RJ Barrett je v svojem četrtem nastopu za Toronto dosegel osebni rekord sezone, 37 točk (26 pred polčasom). Na drugi strani je imel Stephen Curry slab dan; bil je neuspešen v devetih poskusih za tri točke in se moral na koncu zadovoljiti z devetimi točkami.