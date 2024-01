Umetno drevo, ki ste se ga naveličali ali je po dolgih letih odslužilo namenu, pa boste morali odpeljati do zbirnega centra in odložiti v ustrezne zabojnike. A pozor – še uporabne smrečice iz umetne mase lahko prinesete tudi v Center ponovne uporabe na Povšetovi 4 ali pa v zbirni centre Barje, kjer je kotiček, namenjen ponovni uporabi. Enako lahko storite z lučkami in prazničnimi okraski.