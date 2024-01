Čeprav njeno francosko ime v izvirni obliki pomeni »z Nizozemskega«, pa ta omaka, kot pravijo raziskovalci kulinarične dediščine, najverjetneje izvira iz severne francoske regije Normandije, kjer so jo najprej imenovali omaka isigny, po mestu Isigny-sur-Mer, ki je poznano po mlekarstvu in predvsem po proizvodnji masla. Nastala naj bi v obdobju francoske državljanske vojne med francoskimi katoličani in protestanti, običajno imenovanimi hugenoti, ki je trajala od leta 1562 do 1598. Ker je bila Normandija trdnjava protestantskih hugenotov, so ti pobegnili na Nizozemsko, da bi se izognili pogromu, recept pa je ponovno prišel v Francijo, ko se je morija končala, s tem da je omaka dobila drugo ime – hollandaise. Druga teorija, ki jo ponujajo modernejši zgodovinarji, pa pravi, da je dobila ta kremasta omaka ime po Nizozemski zato, ker je v obdobju med drugo svetovno vojno v Franciji zmanjkalo masla in so ga morali voziti z Nizozemskega. Prvi znani dokumentirani recept za holandsko omako naj bi našli v nizozemski kuharski knjigi iz leta 1593, v Franciji pa šele dobrih petdeset let kasneje, leta 1651, ko jo je v svoji knjižni kuharski mojstrovini Le Cuisinier françois, eni najvplivnejših kuharskih knjig v zgodnji moderni francoski kuhinji, opisal François Pierre de la Varenne, po rodu iz Burgundije. Svetovni sloves sta »normandijski omaki« spisala restavracija Delmonico iz New Yorka in francoski kuharski mojster Auguste Escoffier (1846–1935), eden prvih svetovno slavnih kuharjev na svetu, znan tudi kot »kralj kuharjev in kuhar kraljev«, in ki še danes v svetu gastronomije velja za eno najpomembnejših imen francoske kuhinje. Escoffier je holandsko omako promoviral kot eno od petih ključnih omak francoske kuhinje in jo pogosto vključeval v svoje kuharske vragolije in recepte, Delmonico pa je bila prva restavracija v ZDA, kjer so leta 1860 začeli streči »fine dining« jedi po evropskem vzoru. Ena njihovih glavnih specialitet so bila jajca po benediktinsko. Gre za poširana jajca, postrežena na kruhku in prelita s holandsko omako. Čeprav je za pripravo te svetovno znane polivke potrebnih malo sestavin, pogosto velja za velik izziv amaterskih kuharjev.

Ocvrt oslič s holandsko omako Sestavine: 6 filejev osliča 1/3 žličke česna v prahu 50 g gladke bele moke 90 g drobtin 2 jajci 500 ml olja za cvrtje Za holandsko omako: 125 g masla 1 žlica mrzle vode 3 rumenjaki 1/2 žlice belega vinskega kisa 15 ml limoninega soka ščepec kajenskega popra Priprava: 1. V ponvi raztopimo maslo, tako da je toplo. 2. Rumenjake, kis, limonin sok, ščepec soli in žlico ledeno mrzle vode denemo v kovinsko ali stekleno skledo. Stepamo nekaj minut, nato skledo postavimo nad posodo z vodo, ki rahlo vre, in nenehno mešamo, dokler se omaka ne začne gostiti. 3. Skledo z omako odstavimo z ognja in postopoma vmešavamo stopljeno maslo, dokler se vse ne premeša in dobimo kremasto omako, ki jo po potrebi še začinimo z dodatkom limoninega soka in čisto malo kajenskega popra. ​4. Zamrznjenega osliča odtalimo (seveda lahko uporabimo tudi svežo ribo), ga osušimo s papirnato brisačo ter začinimo s poprom, mletim česnom in soljo. 5. Pripravimo drobtine, jajca in moko za paniranje. Vsak ribji file najprej povaljamo v moki, nato ga potopimo in povaljamo v jajčni mešanici ter nazadnje še v drobtinah. 6. V večjo ponev vlijemo rastlinsko olje in ko se segreje na 170 stopinj Celzija, začnemo cvreti. Na koncu file osliča postrežemo s holandsko omako, za prilogo pa ocvremo še pomfrit.

Juha s kislo repo, fižolom in šunko Sestavine: 250 g kisle repe 150 g rjavega fižola 250 g prekajene šunke 200 g krompirja 30 g olja 10 g moke 40 g čebule 1 strok česna sol, poper, lovorov list Priprava: Fižol čez noč namočimo, speremo in v večji količini vode skuhamo do mehkega. Nato mu dodamo na koščke narezano prekajeno šunko in narezan krompir ter vse skupaj na zmernem ognju kuhamo še približno 40 minut, medtem pa v drugi posodi posebej skuhamo še kislo repo, ki jo primešamo v osnovni lonec s fižolom, šunko in krompirjem. V posebni kozici na olju prepražimo moko, sesekljano čebulo in česen ter prežganje dodamo k juhi. Solimo, popramo, dodamo lovorov list in kuhamo še približno 15 minut.