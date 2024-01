Na avtocesti med Karlovcem in Reko na odseku med predorom Sveti Marko in Novigradom na Dobri se je nekaj pred poldrugo uro ponoči pripetila huda prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe, še dvanajst pa jih je bilo ranjenih. Med njimi tudi trije otroci. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico.

Od avta ostal kup zverižene pločevine

Po prvih informacijah sta najprej trčila osebni avto reških registrskih oznak in pa kombi oziroma terensko vozilo z Madžarske. Novinarji časnika Jutarnji list so na kraju nesreče govorili z enim od voznikov, ki je bil med prvimi na kraju nesreče in je pomagal ponesrečenim. Na kraju je bil kake pol minute po trku. »Terenec z madžarskimi tablicami je priletel prek ograje in se zaletel naravnost v alfo. Videl sem dim. Mož in žena iz avta sta bila v trenutku mrtva, fant pa je spal na zadnjih sedežih. Star kakih 17, 18 let,« je za Jutarnji list pregovorila vidno šokirana priča. Sodeč po fotografijah avtomobila, od katerega ni ostalo skorajda nič oziroma le kup zverižene pločevine, je pravi čudež, da je najstnik nesrečo preživel. Star naj bi bil šestnajst let.

Kombi z migranti?

Zdi se, da so bili v terenskem vozilu migranti. Tako poročajo številni hrvaški mediji, za Jutarnji pa je tako povedala tudi priča na kraju nesreče. »V kombiju so bili po mojem mnenju migranti. Bilo jih je vsaj dvanajst, čeprav je bilo v vozilu prostora le za sedem ljudi. Nepoškodovan je bil le en, ki je hodil okoli avta, potem pa pobegnil,« je še opisal. Ob trčenju je voznik umrl, enajst potnikov pa je pometalo iz vozila. Močno poškodovan je bil tudi kombi. Trk je bil tako silovit, da se zdi, kot bi ga prva polovica manjkala. Razpadel naj bi na dva dela. Mediji so sprva poročali, da naj bi kombi vozil v napačno smer po avtocesti. Uradne potrditve teh navedb zaenkrat ni.

Na avtocesti A1 je še vedno oviran promet med priključkoma Karlovec in Novigrad v smeri Dubrovnika, obvozi pa potekajo po državnih cestah, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).