“Nihče ne sliši za veliko večino, ki je stavila napačno”

Kljub povprečni lanski petinski rasti slovenskih delnic so njihovi tečaji še vedno razmeroma nizki. Druga značilnost slovenskega borznega trga so visoke dividende. Katera delnica je bila rekorderka, kakšna tveganja pretijo Krki in kakšni so obeti v letošnjem letu?