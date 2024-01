Maja 2022 je v končnici lige ABA Olimpija zadnjič po podaljšku premagala Beograjčane v Stožicah z izidom 88:80, pa potem na odločilni tekmi v Beogradu izgubila za 10 točk. Sledili so še trije porazi Ljubljančanov, zadnji oktobrski v Beogradu za katastrofalnih 43 točk. Tudi v minulem krogu so zeleno-beli na gostovanju pri Megi razočarali, izpustili vodstvo in na koncu izgubili, kljub temu pa so trenutno na ugodnem tretjem mestu.

A pozor. Razlika z desetouvrščenim Splitom je zgolj tri točke, kar pomeni, da se lahko razmerja hitro obrnejo, Zvezda pa prihaja v Ljubljano po spektakularnem nizu dveh zmag v evroligi. V njej je najprej premagala do tedaj na domačem igrišču nepremagljivi Fenerbahče, v četrtek pa še največjega tekmeca Partizana, medtem ko je v zadnjem krogu lige ABA demontirala Igoeko z izidom 80:48. Vtis je, da v goste prihaja košarkarska mašina, ki ne pozna milosti in ki v zadnjih dneh še pridobiva obrate. Resda so na tekmi s Partizanom zaradi poškodbe takoj izgubili najnovejšo pridobitev, čudežnega najstnika Nikolo Topića, prav tako pa tudi krilnega centra Bolomboya.

Slednji se zdi pomembnejši, saj je pod košem trd nasprotnik, kar bi lahko šlo v prid Olimpijinemu centru Matkoviću, ki zadnje čase igra stabilno, a tudi Gillespie je na tekmi s Partizanom pokazal veliko moč. Obče pričakovanje je zmaga gostov, pri katerih bi med stranskimi igralci morda veljalo staviti na to, da bo Davidovac končno presegel stavniško mejo doseženih točk. Na tovrstnih regionalnih tekmah se njegova pametna košarka izkaže za učinkovito, kar se stav v prid Olimpije tiče, pa gre poizkusiti s stavo, da bi zagotovo visokomotivirani Ljubljančani dobili prvo četrtino, za kar stavnica ponuja kvoto 2,80.