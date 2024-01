Druga faza zapore bo trajala od 8. januarja do predvidoma 21. februarja, v tem času pa bodo pod železniškim nadvozom odprti štirje vozni pasovi, dva v vsako smer. 8. januarja se bodo avtobusi mestnega potniškega prometa ponovno vrnili na običajne trase. Pešcem in kolesarjem, ki bodo še do nedelje uporabljali Vilharjev podhod, ne bo več treba do železniške postaje, saj bodo lahko nadvoz prečkali po zahodni strani. Na vozišču bodo delavci naredili poseben koridor, za varnost pešcev in kolesarjev bo poskrbljeno s panelno ograjo.

Do takrat pa Slovenske železnice pozivajo vse pešce in kolesarje, ki se namesto po označenih poteh – skozi Vilharjev podhod ali ob Tivolski cesti – raje odločijo za prečkanje proge na neoznačenih in nevarnih poteh, naj tega ne počnejo. Vlaki na tem delu vozijo namreč vsakih nekaj minut. Delavci Slovenskih železnic so v petek od 9. do 12. ure smo na tem območju izdali 43 opozoril kršiteljem, ki so prečkali progo izven zavarovanega prehoda.