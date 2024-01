Barry White You're the First, the Last, My Everything

Tudi simpatični soul pevec iz Teksasa (1944–2003) je imel leta 1974 nekaj lepih trenutkov, njegova skladba Can't Get Enough of Your Love, Babe je osvojila prvo mesto na ameriški lestvici, osma je bila na Otoku in solidna v Evropi. Njegova najbolj znana, zimzelena You're the First, the Last, My Everything, je bila v ZDA na drugem, na Otoku pa decembra štirinajst dni na prvem mestu. Menda je prodal več kot milijon in pol primerkov te klasike, ki je zaznamovala televizijsko serijo Ally McBeal.