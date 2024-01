Najbolj, za 6,1 odstotka, so se na letni ravni podražili hrana, alkohol in tobak (novembra za 6,9 odstotka). Storitve so bile dražje za štiri odstotke (novembra prav tako), neenergetske industrijske dobrine pa za 2,5 odstotka (novembra za 2,9 odstotka). Energenti so se pocenili za 6,7 odstotka (novembra za 11,5 odstotka).

Brez upoštevanja cen energije, hrane, alkohola in tobaka - na ta podatek je pri odločitvah o denarni politiki pozoren svet Evropske centralne banke - je bila letna stopnja inflacije decembra 3,4-odstotna, mesečna pa 0,4-odstotna. Brez upoštevanja energije je bila letna stopnja štiriodstotna, mesečna pa 0,3-odstotna.

Slovenija je imela po oceni decembra 3,8-odstotno letno inflacijo, merjeno s harmoniziranim indeksom, kar je 0,7 odstotne točke manj kot novembra. Na mesečni ravni so cene po tem indeksu upadle za 0,6 odstotka.

Najvišjo letno stopnjo inflacije so imele decembra Slovaška (6,6 odstotka), Avstrija (5,7 odstotka) in Hrvaška (5,4 odstotka). Najnižjo so imele Belgija in Italija (0,5 odstotka) ter Latvija (0,9 odstotka).