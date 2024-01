V streljanju na srednji šoli Perry v istoimenskem mestecu v Iowi je bilo po besedah lokalnega šerifa ranjenih več ljudi. Strelec je po navedbah policije mrtev, oblasti pa so sporočile, da je območje okoli šole zavarovano, poroča ameriška televizija CNN.

Šerif Adam Infante je povedal tudi, da so strelca že identificirali, več podrobnosti pa ni želel izdati. Prav tako ni sporočil, koliko ljudi je bilo ranjenih in v kakšnem stanju so. Po poročanju ameriškega medija NBC sta bili ranjena dva učenca in en zaposleni na šoli.

Večino poškodovanih so prepeljali na zdravljenje v bolnišnice v Des Moines, prestolnico zvezne države Iowa, ki je od Perryja oddaljena kakih 50 kilometrov.

Današnji dan bi sicer moral biti prvi šolski dan novega semestra po novem letu, vendar se pouk po šerifovih besedah v času napada še ni začel. Tudi za petek so na šoli odpovedali vse dejavnosti v okviru pouka, bodo pa omogočili svetovalne storitve za vse, ki bi jih morda potrebovali, poroča CNN.

Več kosov strelnega orožje kot je prebivalcev

Na napad so se že odzvali tudi v Beli hiši. Tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre se je v izjavi zahvalila policistom, ki so se prvi odzvali na incident, in izrazila globoko obžalovanje vsem žrtvam »novega nesmiselnega strelskega napada«. Ob tem je pozvala ameriški kongres, naj sprejme zakonodajo za bolj učinkovit boj proti nasilju z orožjem.

Nasilje z orožjem je v ZDA pogosto - število kosov strelnega orožja v državi je večje od števila prebivalcev, dosedanji poskusi uvajanja omejitev na tem področju pa so vedno naleteli na trden politični odpor, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lani je bilo v ZDA skupno zabeleženih 656 strelskih napadov.