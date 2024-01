Če za lani pričakovanja niso bila visoka, je letos drugače. A pričetek borznega leta 2024 ni bil uspešen. V prvem trgovalnem dnevu novega leta je S&P 500 izgubil 0,6 odstotka. Nasdaq100 je prvi dan izgubil 1,6 odstotka, kar je tretji najslabši začetek leta po letu 2001. Tudi drugi dan je bilo podobno. S&P 500 je v sredo izgubil 0,8 odstotka in Nasdaq100 1,2 odstotka. Če drži pregovor, da se po jutru dan pozna, smo lahko malce zaskrbljeni. Napovedi analitikov za leto 2024 so sicer v veliki večini pozitivne. Tudi razpoloženje vlagateljev je precej optimistično, morda celo preveč optimistično. Indeks strahu in pohlepa (Fear and Greed index) je bil tako ob začetku leta v območju ekstremnega pohlepa, kar je dostikrat dober kontraindikator. Zato nas popravek tečajev navzdol v prvih tednih novega leta ne sme presenetiti. Zanimivo je, da je oba prva letošnja trgovalna dneva pozitivno izstopal energetski oziroma naftni sektor, katerih delnice so oba dneva, ki sta bila za osrednje indekse negativna, lepo pridobile.

Leto 2024 bo v znamenju številnih volitev po vsem svetu, od katerih bodo najpomembnejše predsedniške volitve v ZDA. Žal se bodo verjetno nadaljevali geopolitične napetosti in številni konflikti, za katere lahko le upamo, da se ne bodo še razširili. Kar zadeva ekonomske podatke, bomo tudi letos spremljali, ali se inflacija še naprej znižuje, ali se trg dela ohlaja in ali bo pristanek gospodarstva mehak ali trd. Leto vsekakor ne bo dolgočasno, dogodkov bo veliko in tudi priložnosti na trgih ne bo zmanjkalo.