»Vojko Adamič je predsednika vlade obvestil, da se je po ponovnem temeljitem premisleku odločil, da umakne soglasje za svojo kandidaturo za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,« so pred nekaj minutami sporočili s kabineta predsednika vlade.

Mateja Čalušić je diplomirana inženirka agronomije s pridobljeno diplomo na Biotehniški fakulteti v Univerze v Ljubljani. Svoje profesionalno kariero je gradila na področju razvoja podeželja in kmetijstva, kar ji je omogočilo tesne stike in komunikacijo z ljudmi. Specializirala se je s področja varstva kmetijskih rastlin. Kot kvalificirana svetovalka za fitofarmacevtska sredstva in varstvo rastlin je svoje znanje delila v različnih specializiranih kmetijskih prodajalnah.

Delovne izkušnje je pridobivala tudi v družinskem podjetju, ki se ukvarja z gradbenimi instalacijami in gostinstvom. Svoje znanje je okrepila z vodstvenimi, kadrovskimi in organizacijskimi kompetencami. V zadnjih letih je uspela povezati in v okviru lokalne dobavne verige združiti več mladih istrskih vinarjev.

V svoji viziji izpostavlja potenciale Slovenije, ki bi lahko postala prepoznavnejša zelena destinacija, za kar pa je potrebno več vlagati v znanja in inovacije, vitalnost in konkurenčnost podeželja, spodbujati kratke dobavne verige in lokalno samooskrbo, predvsem pa poskrbeti za učinkovitejšo rabo naravnih virov in diverzifikacijo podeželskih skupnosti.

Ob nastopu poslanskega mandata je zasedla mesto podpredsednice Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer aktivno sodeluje na več področjih.

»Kot poslanka se zavzemam za vitalnost in konkurenčnost kmetijstva in prehranske industrije ter skrajšanje dobavnih verig in lokalno samooskrbo. Skrb za učinkovitejšo rabo naravnih virov, naše kulturne dediščine in hkratnega razvoja diverzifikacije podeželskih skupnosti so moja zaveza tako sebi kot vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije,« so zapisali na spletni strani stranke.