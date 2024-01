Za Amundsena, ki je tekmo po sprintu začel s 14. položaja, je to četrta zmaga v karieri in po novoletni druga na turneji. Z njo je tudi povečal prednost v vodstvu turneje, pred rojakoma Doennestadom in Nyengetu ima že minuto in 39 sekund prednosti.

Slovenija na turneji, kjer tekmovalce in tekmovalke čakajo še dve tekmi v Italiji, nima več predstavnikov.