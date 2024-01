»V Društvu državnih tožilcev Slovenije smo se odločili, da izvedemo stavko. Gre za enourno prekinitev dela, v tem delu se bomo pridružili kolegom sodnikom. O nadaljnjih protestnih aktivnostih, ki bodo nedvomno sledile, če vlada in državni zbor ne bosta upoštevala odločbe ustavnega sodišča, pa se bomo v okviru skupine, ki deluje v okviru Društva državnih tožilcev Slovenije, še pogovorili,« je napovedala Mirjam Kline, ki začasno vodi generalno državno tožilstvo. A ne bo ostalo le pri enourni prekinitvi dela, saj bodo tožilci z vladnim ignoriranjem odločbe ustavnega sodišča seznanili tudi evropsko komisijo in evropski parlament, organizaciji OECD in GRECO ter Posvetovalni svet evropskih tožilcev kot najvišji evropski posvetovalni tožilski organ. V Društvu državnih tožilcev Slovenije bodo pripravili tudi protestno izjavo za medije.

V društvu pripravljajo tudi podlago oziroma osnutek tožbe zoper državo zaradi neuresničitve ustavne odločbe, »enako, kot so to napovedali sodniki«, je dodala Klinetova. Dopustila je tudi možnost, da bodo s tožbami zahtevali poravnavo nesorazmerij pri plačah za pet let nazaj. Klinetova poudarja, da so v tožilskih vrstah razočarani, saj so pričakovali, da bosta vlada in državni zbor upoštevala odločitev ustavnega sodišča ter načela vladavine prava.

Zaradi neuresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač bodo sodniki jutri za eno uro prekinili sodne obravnave. Protestni shodi sodnikov bodo večinoma potekali na sedežih okrožnih in višjih sodišč za ta sodišča in za manjša okrajna sodišča na njihovem območju. Protesti se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali predvidoma do ene ure. Nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča bo tudi na dnevnem redu seje sodnega sveta 11. januarja, ko bodo člani sveta odločali o predlogu načina izvršitve ustavne odločbe, so napovedali na sodnem svetu.

Golob: Ne brez reforme celotnega javnega sektorja

Premier Robert Golob dan pred protestnimi shodi sodnikov in tožilcev vztraja, da dogovora o plačni reformi za pravosodne funkcionarje ne morejo izpeljati, ne da bi reformo izpeljali za ves javni sektor. Prepričan je, da bodo pogajanja o reformi v prihodnjih mesecih pripeljali h koncu, na parcialne dogovore pa ne bodo pristajali.

Ob tem je spomnil, da so v minulem letu pripravili predlog reforme plačnega sistema za pravosodni steber, s katerim so se strinjali tako sodniki in tožilci kot tudi vlada. »Hkrati pa smo jasno povedali, da ne moremo izpeljati dogovora parcialno samo za sodno vejo oblasti, ne da bi izpeljali enako reformo tudi za preostanek javnega sektorja,« je poudaril Golob. Po njegovih besedah bo morala tako reforma v tem delu še počakati, saj bi jo bilo nepošteno izvesti zgolj za eno skupino javnega sektorja. Nadeja pa se, da bo vladi v prihodnjih mesecih uspelo pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju pripeljati do konca in nato reformo spraviti v življenje.

