Policisti so voznika izsledili in ga poskušali ustaviti, vendar znakov ni upošteval in je nadaljeval z nepredvidljivo in nevarno vožnjo. V naselju je vozil tudi 100 kilometrov na uro in ogrožal ostale udeležence v prometu. Voznika so ustavili z pomočjo sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil.

Policisti so 26-letniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost amfetaminov in metamfetaminov. Zasegli so mu tudi vrečko s snovjo, za katero sumijo, da je kokain, in manjšo količino konoplje. Ugotovili so, da je 26-letnik pred tem povzročil še eno prometno nesrečo, ko je v Šmarju oplazil avtomobil 71-letnega voznika in prav tako nadaljeval z vožnjo.

Lažje poškodovano 49-letno kolesarko so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti okoliščine kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči še preiskujejo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili.

Novomeški policisti so konec tedna sicer obravnavali več prometnih nesreč. V noči na ponedeljek so v naselju Brezje zaradi nezanesljive vožnje ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Ta je v vozilu prevažal otroke, ki niso bili primerno zavarovani, prav tako pa je vozil neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil. Policisti so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola.

Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so policisti vozniku izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Za kršitve je določena globa v višini 2180 evrov in 16 kazenskih točk, so še pojasnili na PU Novo Mesto.