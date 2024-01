Eksploziji sta po poročanju IRIB v kratkem časovnem zamiku odjeknili v bližini Solejmanijevega groba v mošeji Saheb al Zaman v Kermanu, kjer se je ob četrti obletnici smrti generala IRGC zbralo večje število ljudi. Namestnik guvernerja province Kerman Rahman Džalali je za IRIB povedal, da je šlo za teroristični napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim sta na kraju dogodka eksplodirali dve torbi z bombami. »Storilci (...) so bombe očitno razstrelili z daljinskim upravljanjem,« je dodala agencija. Druga tiskovna agencija ISNA je medtem poročala, da sta eksploziji odjeknili v razmaku desetih minut. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Generala Solejmanija so 3. januarja 2020 v iraški prestolnici Bagdad z brezpilotnim letalnikom ubile ameriške sile. V napadu, ki ga je ukazal takratni ameriški predsednik Donald Trump, je umrl tudi namestnik poveljnika proiranske milice v Iraku z imenom Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) Abu Mahdi al Muhandis.

Solejmani je vodil iranske sile, ki so delovale zunaj meja islamske republike. Med drugim so pripadniki njegove skupine al Kuds delovali v Siriji, kjer Teheran podpira predsednika Bašarja al Asada, in v Iraku po ameriški invaziji leta 2003. Solejmani je deloval tudi kot posebni svetovalec Asada za boj proti skrajni Islamski državi (IS).

Rojen je bil v Kermanu, v islamski republiki pa je veljal za eno najvplivnejših osebnosti po vrhovnem voditelju ajatoli Aliju Hameneju, navaja britanski BBC. Ta ga je še za časa življenja razglasil za »živega mučenca«.