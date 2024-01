Pred vrati dvorane varnostnega sveta (VS) Združenih narodov od včeraj visi slovenska zastava. S 1. januarjem je Slovenija za dve leti postala nestalna članica najvplivnejšega organa Organizacije združenih narodov, včeraj, na prvi delovni dan novega leta v ZDA, pa so pred vrata njegove dvorane slovesno izobesili zastave petih novih nestalnih članic – ob Sloveniji še Alžirije, Gvajane, Južne Koreje in Sierre Leone.

Ta majhna slovesnost za nove nestalne članice, ki jo je januarja 2018 prvič organiziral Kazahstan kot takrat predsedujoči varnostnemu svetu, potem pa je postala tradicija, je tudi priložnost za uvodne uradne izjave njihovih veleposlanikov. »V varnostni svet vstopamo v trenutku krize njegove kredibilnosti. Krize, ki je posledica nezmožnosti zaščititi civilno prebivalstvo, predvsem ženske in otroke, v oboroženih spopadih,« je rekel veleposlanik Samuel Žbogar in predstavnik Slovenije v varnostnem svetu. »Nase prevzemamo veliko odgovornost, da kot ena od petnajstih držav članic varnostnega sveta krepimo njegovo enotnost in skupaj iščemo rešitve za številne krize ... Naš cilj je, da smo sila povezovanja,« je rekel Žbogar.

Predsedovanje v pomembnem času

Slovenija bo članica varnostnega sveta do konca leta 2025 in mu bo predsedovala septembra letos in predvidoma decembra 2025. Letošnje predsedovanje bo posebej izpostavljeno, ker bo potekalo v času splošne razprave generalne skupščine, ko v palačo narodov pridejo državni voditelji. Med lansko splošno razpravo je denimo potekalo odprto izredno zasedanje varnostnega sveta o Ukrajini. Takrat je bila predsedujoča Albanija (ki jo je v VS nasledila Slovenija), sejo pa je vodil kar albanski premier Edi Rama, ki je nastopil izredno kritično do Rusije in si prislužil očitke njenega veleposlanika, da uprizarja šov, namesto da bi zasedanje vodil nevtralno.

Ta mesec varnostnemu svetu predseduje Francija. V tem času bo med drugim potekala seja o položaju na Bližnjem vzhodu, verjetno na ministrski ravni, kar bi pomenilo udeležbo zunanje ministrice Tanje Fajon. Med pomembnimi vprašanji bodo še Jemen, Ukrajina, Sudan, Haiti, Zahodna Afrika ... Torej samo nekatere teme, ki čakajo tudi slovensko diplomacijo v New Yorku.

