Da imajo bratje Prevc smučarske skoke zapisane v genih, vemo že dolgo, odkar je po njihovi poti krenila najmlajša Nika, pa smo samo čakali, kdaj bo tudi ona eksplodirala. Nismo čakali dolgo. Na novoletni turneji dveh skakalnic je v Garmisch-Partenkirschnu naprej slavila zmago, nato pa je bila dva dneva kasneje v Oberstdorfu peta. Ta uvrstitev je bila podobna zmagi, saj je v seštevku pokorila vso konkurenco. Nasmeh na obrazu sicer zadržane 18-letnice je bil zgovoren.

»Tekma je bila napeta, zato še toliko bolj cenim skupno zmago na turneji. Vedela sem, kaj moram narediti na skakalnici, a sem imela ves dan težave s zbranostjo. To se je videlo v natančnosti in zanesljivosti pri odskokih. Podatek, da sem prva zmagovalka turneje, je pomemben za statistiko,« so bile prve besede Nike Prevc, ki pa je pot do zmage vendarle tlakovala na prvi tekmi, na kateri je s 133 metri v prvi seriji postavila nov rekord skakalnice za ženske. To je bila njena druga zaporedna zmaga, potem ko je bila najboljša že 18. decembra v Engelbergu. Prevčeva je sedaj druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, po zmagi na turneji pa ji je pripadel še ček v višini 10 evrskih tisočakov. Slovenki najbližje sta bili Avstrijka Eva Pinkelnig in Kanadčanka Abigail Strate, a sta zaostali 9,6 in 10,9 točke.

Solidno sta nastopili tudi obe Slovenki, Ema Klinec je turnejo končala na šestem mestu (na prvi tekmi je bila 11., na drugi sedma), Nika Križnar pa na 14. (na obeh tekmah je bila 14.). »Zadnja tekma ni šla po mojih željah. Tudi iz napak se učimo. Težje je sprejeti, ko ti gre dobro v kvalifikacijah in na uradnem treningu, potem na tekmi ne, kot pa obratno. Za naprej se bo treba bolj zbrati. Naslednja tekma je na tako rekoč domačem prizorišču, Beljak imam rada in upam, da bom tam uživala,« je dejala Nika Križnar, Ema Klinec pa dodala: »Nisem ravno najbolje skakala na turneji, slabo pa tudi ni bilo. Malo sem se lovila. V Oberstdorf sem prišla z določeno nalogo in sem jo uspešno opravila. Zadnji skok z mize je bil zelo lep. Vesela grem zdaj naprej. Zadovoljna sem, kar zadeva skoke, ne pa toliko rezultatsko, kar zadeva turnejo.«

Čeprav ostale Slovenke niso blestele, Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj so bile na drugi tekmi brez finala, na prvi pa je bila finalistka zgolj Košnjekova (25. mesto), pa je bil glavni trener Zoran Zupančič zadovoljen in je dejal: »Prva turneja dveh večerov je za nami, dobili smo skupno zmago. Vesel sem, da si je Nika Prevc v Garmisch-Partenkirchnu priskakala dovolj prednosti, da je bilo na koncu dovolj. To je bila tudi edina lovorika, ki je kot ekipa še nimamo v svoji zbirki. Upamo, da se zgodi še kdaj. Tekmovanje je bilo težko, saj je bila žirija konservativna, zalet pa nizek. Spremenljive razmere od vzgonskega vetra do 20 točk pribitka in nizko zaletišče so naredile ogromne razlike. Skoki niso bili na tako visoki ravni kot na prejšnjih dveh prizoriščih. Kot ekipa pa moramo malo stopiti na gas.« Smučarske skakalke že danes čaka tekma v Beljaku, ob 10. uri bodo kvalifikacije, ob 11.30 pa sledi tekma.

*** 9,6 točke je bila po dveh tekmah prednost Nike Prevc pred drugouvrščeno Evo Pinkelnig.

