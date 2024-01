Z besedo gimnastika (domača sopomenka je telovadba) danes razumemo dvoje: prvič, kot gimnastične vaje (sklop preprostih telesnih gibov za tako imenovano ogrevanje, jutranja gimnastika, smučarska gimnastika, ortopedska telovadba), in drugič, kot orodno telovadbo oziroma športno gimnastiko. Športna gimnastika je pomembna športna panoga, ki jo navadno gojijo v posebnih dvoranah, ki so posebej urejene in opremljene z gimnastičnim orodjem. To so gimnastične dvorane, ki so namenjene vadbi (treniranju) športne panoge z imenom športna gimnastika. S strokovnega, jezikovnega in logičnega zornega kota posebna gimnastična dvorana ni večnamenska, ampak je namenjena eni športni panogi – športni gimnastiki oziroma orodni telovadbi. Označevalna pridevnika 'gimnastičen' (en namen!) in 'večnamenski' se izključujeta. Besedno zvezo večnamenska gimnastična dvorana bi logiki označili kot contradictio in adiecto, ko si lastnosti opisovanega objekta nasprotujejo (enopomenski – večpomenski). Jezikoslovci bi prepoznali tako imenovani oksimoron, ko isti stvari pripisujemo nasprotujoče si lastnosti. V omenjeni 'nenavadni' tribesedni zvezi prepoznamo (logično) protislovje. V bolj grobem jeziku je mogoče govoriti o nakladanju. Zdi se, da ajdovski dopisnik cenjene tiskovne agencije s športom (in logiko) ni na 'ti'. V cenjenem glasilu, iz katerega se tudi domačega jezika učimo, šteje predvsem sporočilna neoporečnost. Ob tej priložnosti se spominjam srednješolskega profesorja, ki je veliko dal na natančno izražanje. Jecljajočega trpina pred tablo je navadno opozoril s stavkom: »Izražajte se vendar točno – med ščetino, kocino in dlako je vendar razlika.« Dobra popotnica je bila to. Tudi med gimnastično in večnamensko dvorano je razlika.

Seveda se postavlja vprašanje, kako se v omenjenem primeru izogniti zapisanemu nesmislu. Nič lažjega! Na primer: »V Ajdovščini so zgradili večnamenski športni objekt, v katerem bo tudi dvorana za gimnastiko,« ali (v primeru ene večnamenske dvorane) »v Ajdovščini so zgradili športni objekt z večnamensko športno dvorano« ali (v primeru dveh dvoran) »v Ajdovščini so zgradili športni objekt, v katerem bosta tudi večnamenska športna dvorana in posebna dvorana za gimnastiko«.

Silvo Kristan, Podkoren