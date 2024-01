Če štejemo vse v zadnjem času odprte bazene, bodisi po hotelih ali drugod, Ljubljana ne bo več tako podhranjena. Med nova javna kopališča bo v nekaj letih treba prišteti tudi načrtovano prenovo oziroma novogradnjo v Vevčah, za katero so prav lani končno določili izvajalca, ki bo imel za podlago zelo ambiciozen načrt. Odprtje Ilirije bo prineslo jasnejšo podobo o tem, komu vse bo namenjena, kot vse leto odprto kopališče pa bo vplivala tudi na to, kako bodo delovala tista, ki smo jih imeli že do zdaj. Glavna težava in tudi vzrok za pritožbe, da ima Ljubljana premalo plavalnih zmogljivosti tako poleti kot še zlasti pozimi, se že leta kaže v tem, da se različne skupine uporabnikov prerivajo druga z drugo.

Težave niso povezane le s pomanjkanjem plavalnega in kopališkega prostora ter časa, ampak tudi z njihovo (ne)ustrezno delitvijo med potrebami različnih uporabniških skupin (šport, rekreacija, šola plavanja, vodna terapija …). V javni ponudbi bo treba uskladiti urnik, da bo tega zlovoljnega mešanja čim manj, in uvesti nekaj dodatnega reda, ki ga do zdaj ni bilo mogoča. Pri nas je na primer posamezna steza slabo izkoriščena, ker se ne plava gor in dol po desni strani drug za drugim, ampak ena sama oseba zasede celotno stezo, če se nočete zaleteti vanjo, ker plavata drug proti drugemu. Nerodno je tudi, da pol bazena zlasti na letnih kopališčih zasedejo šole plavanja in imajo drugi na voljo le globljo polovico bazena. Če nove porazdelitve med skupinami ne bo, prenova Ilirije in Vevč ne bo prinesla ugodja in udobja vsem, ki čakajo odprtje.