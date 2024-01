Od današnjega dne bo vse zdravstvene storitve in medicinske pripomočke, ki jih je prej krilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v celoti krilo obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovane osebe, ki so imele pred tem urejeno obvezno in dopolnilno zavarovanje, torej zaradi sprememb tudi od današnjega dne ne bodo deležne nobenih plačil ali doplačil, so za STA poudarili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki so izvajale dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa so avtomatsko prenehale veljati 31. decembra 2023. »V zvezi s prekinitvijo polic zavarovancem ni treba storiti ničesar,« so pojasnili na ZZZS. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je treba plačati, je tako premija za december 2023.

Prvi mesec, za katerega je treba plačati nov obvezni zdravstveni prispevek, pa je januar 2024, plačilo zapade v februarju. Zaposlenim bodo torej prispevek trgali od januarske plače, ki bo izplačana v februarju.

Za obdobje od vključno januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 evrov mesečno, so poudarili na ZZZS. V koaliciji sicer na daljši rok napovedujejo bolj pravično oziroma solidarno rešitev.

Več kot 99 odstotkov vseh prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje bo tudi v primeru novega obveznega zdravstvenega prispevka pobirala Finančna uprava RS (Furs), in sicer na podlagi obračunov davčnega odtegljaja in na podlagi obračunov prispevkov za socialno varnost za samostojne zavezance za prispevke.

Za zaposlene bo obvezni zdravstveni prispevek plačeval delodajalec, ki bo znesek 35 evrov kril iz plače zaposlenega. Za upokojence bo od pokojnin prispevek plačeval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod RS za zaposlovanje pa bo plačeval prispevek od denarnih nadomestil za brezposelnost pri posameznikih, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju.

Skladno z zakonom bo ZZZS neposredno pobiral obvezni zdravstveni prispevek za manjši del zavezancev. Ocenjujejo, da je teh oseb približno 96.000. Zavod bo tako tem osebam februarja 2024 posredoval univerzalni plačilni nalog tako, da bo povečal znesek običajnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje še z obveznim zdravstvenim prispevkom.

Ker gre za obvezni prispevek, bo v primeru neplačila nastal dolg. Ko bo znesek neporavnanih obveznosti plačevanja prispevkov presegel znesek osem odstotkov povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji za preteklo leto (kar v tem trenutku pomeni približno petmesečno neplačevanje prispevka), bodo pravice zadržane, vendar ne prej kot 30 dni po pisnem obvestilu ZZZS, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Zadržanje pravic po njihovih navedbah pomeni, da lahko dolžniki ter po njih zavarovani družinski člani v tem času uveljavljajo le pravico do nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja. Ostale storitve si bodo morali neredni plačniki zagotoviti z lastnimi sredstvi, ki jih bo ZZZS povrnil, ko bodo tudi sami poravnali svoje obveznosti.