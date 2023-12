V novo leto bodo tradicionalno najprej vstopili otroci. V Ljubljani jih bodo od 16. do 18. ure na Kongresnem trgu zabavali pravljični junaki, nastopi otrok ter prihod Dedka Mraza.

Silvestrovanja bodo potekala na štirih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Rok'n'Band, Nika Zorjan in Victory, na Mestnem trgu pa Dinamitke in ViP Band. Na Trgu francoske revolucije bodo nastopili Murat & Jose ter zasedba Elvis Jackson in Neuromancer, na Pogačarjev trgu pa skupina Mambo Kings.

Ob polnoči pa bo nebo nad Ljubljano osvetlil pet minut dolg ognjemet z grajskega griča. Izstrelki ognjemeta bodo iz razgradljivih materialov. Ob megli, povečani oblačnosti ali močnem vetru pa bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana. V Turizmu Ljubljana na silvestrovanju na prostem pričakujejo več desettisoč ljudi iz Slovenije in tujine.

V Mariboru medtem ognjemeta ne bo, organizirano silvestrovanje pa bo na Trgu Leona Štuklja. Na Zavodu za turizem Maribor pravijo, da v štajerski prestolnici že čez dan na ulicah pričakujejo nekaj tisoč ljudi. Za zabavo bo skrbela domača glasbena skupina Zebra. V novo leto bodo obiskovalci vstopili z županom Sašo Arsenovičem in Darjo Gajšek, pričakujejo pa okoli 10.000 ljudi, podobno kot lani.

Celjsko prizorišče silvestrske zabave bo znova Krekov trg, kjer bosta obiskovalce zabavali skupini LPS in Zvita feltna, na Ptuju pa bodo prav tako že dopoldne pripravili otroško silvestrovanje z Niko Zorjan ter Rokom iz BQL, nato pa bodo meščani in gostje novo leto na pravljičnem Mestnem trgu pričakali v družbi Recesije banda. Najdaljša noč v letu bo zabavna tudi na velenjskem Titovem trgu, kjer bo za zabavo poskrbela Tanja Žagar. V Celju so lani na silvestrovanju na prostem našteli okrog 5500 ljudi, kot pravijo v Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia, jih približno toliko pričakujejo tudi letos.

Ob Ljubljani ognjemet letos napovedujejo še v Murski Soboti, kjer bodo na Trgu zmage ob 17. uri najprej silvestrovali najmlajši, zvečer pa se obeta zabava na prostem z DJ Harijem in zasedbo Plamen. Na Koroškem bo najglasneje v Slovenj Gradcu, kjer bo obiskovalce na Glavnem trgu zabaval ansambel Okej.

Tudi v Novem mestu bo veselo, saj bodo v novo leto vstopili v družbi najbolj poslušane glasbene izvajalke v Sloveniji - Nine Pušlar. Po besedah vodje prireditve Advent Novo mesto Domna Bohteta se je lani silvestrovanja na Glavnem trgu udeležilo približno 3000 obiskovalcev, leto pa glede na še bolj toplo vreme pričakuje tudi do 3500 obiskovalcev.

V Kranju bodo na Glavnem trgu gostili Mirana Rudana z zasedbo InDesign, pričakujejo pa več tisoč ljudi. Na Obali bodo v Kopru v novo leto vstopili skupaj z Janom Plestenjakom, v Novi Gorici pa v Kidričevi ulici s skupino Kingston in DJ glasbenim programom.

Za zabaven prehod v leto 2024 bodo poskrbeli tudi v nekaterih slovenskih turističnih središčih. Tako bosta na Bledu obiskovalce zabavali skupina Pop Deluxe in Ansambel Saša Avsenika, v Kranjski Gori pa bo potekalo silvestrovanje z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. V Piranu obljubljajo zabavo na Tartinijevem trgu, kjer bodo za glasbeno podlago poskrbeli Booom! in Samuel Lucas z The Groove Station.