Pobuda Proglas, ki jo je z namenom spodbujanja čim večje volilne udeležbe v začetku novembra ustanovila skupina srbskih javnih osebnosti, podprlo pa jo je več kot 192.000 ljudi, je v petek pozvala k udeležbi na današnjem mirnem protestu zaradi izigrane volje državljanov. Opozicija je medtem izrazila bojazni, da bodo oblasti med protestnike poslale izgrednike.

Po poročanju srbskih medijev je pobuda Proglas napovedala, da bodo na protestu pozvali k ponovitvi parlamentarnih in lokalnih volitev po vsej državi v šestih mesecih po spremembi volilne zakonodaje.

Med govorci so kot posebnega gosta napovedali igralca Radeta Šerbedžijo, ob začetnikih pobude pa naj bi med drugimi udeležence nagovorila tudi ena od nosilk liste koalicije SPN Marinika Tepić, ki z zahtevo po razveljavitvi volitev zaradi volilne kraje vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) gladovno stavka že 13. dan. Nagovoriti jih želi, čeprav so ji zdravniki v petek svetovali odhod v bolnišnico na intenzivno nego.

Protestu se bodo po napovedih pridružili tudi študentski aktivisti skupine študentov in dijakov Borba, ki z zahtevo po »očiščenju« volilnih imenikov od petka opoldne blokirajo ministrstvo za državno upravo in javno samoupravo. Na tamkajšnjem prometnem križišču v središču prestolnice so protestno postavili več šotorov. Po poročanju srbskega portala televizije N1 so noč preživeli mirno, ljudje pa so jim nosili hrano in pijačo.

Na predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, ki so potekale tudi v Beogradu, ter pokrajinskih volitvah v Vojvodini je slavila SNS. Domači in tuji opazovalci so poročali o številnih nepravilnostih, med drugim o skupinskem glasovanju in kršitvah tajnosti glasovanja.

Državna volilna komisija (RIK) je zavrnila večino pritožb, v petek pa še zahtevo SPN po razveljavitvi volitev, češ da SPN ni pristojna za vlaganje zahtev na volilno komisijo.

Za ponovitev volitev pa se je odločila na 35 od okoli 8000 volišč, ker rezultatov glasovanja niso mogli ugotoviti ali pa so bila razveljavljena. Na volišča so danes znova pozvali več kot 19.500 volivcev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki zavrača kritike o nepravilnostih, je že napovedal, da bo RIK po ponovljenem glasovanju razglasil končne rezultate volitev in da bo januarja ustanovno zasedanje novega sklica srbske skupščine.