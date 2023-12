Poročni list Tita in Jovanke razkril nove podrobnosti

Pred časom se je v javnosti pojavil poročni list Josipa Broza - Tita in Jovanke Budisavljević, ki sta se poročila 15. aprila 1952. Poročni list razkriva nekaj zanimivih podrobnosti o njunem uradnem začetku zakona, med drugim to, da sta živela v isti ulici. Tito je bil ob poroki star 60 let, Jovanka pa 28, kar pomeni, da je bilo med njima kar 32 let razlike oziroma da je bil Tito ob Jovankinem rojstvu star že 32 let.