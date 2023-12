Pianigiani se poslavlja, do konca sezone bo Olimpijo vodil Zoran Martić

Pri Cedeviti Olimpiji so se po sramotnih rezultatih v evropskem pokalu, kjer so na 13 tekmah zbrali prav toliko porazov, naposled le odločili zamenjati trenerja. Simone Pianigiani je v Rigi proti Prometeju že odvodil zadnjo tekmo, do konca sezone ga bo zamenjal Zoran Martić.