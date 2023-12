Več mest v Ukrajini znova tarča ruskih zračnih napadov

Ruska vojska je danes izvedla zračne napade na več mest v Ukrajini, med drugim Harkov na severovzhodu, Lvov na zahodu in Odeso na jugu države, so sporočile ukrajinske oblasti. Alarm pred zračnimi napadi so davi sprožili po vsej državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.