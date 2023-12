Vlada kupuje prostore za tri sodišča v Štepanjskem naselju za 7,7 milijona evrov

Na Litijsko cesto 51 se z odločitvijo vlade selijo Upravno, Delovno in socialno ter Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Posel, vreden skoraj osem milijonov evrov, so sklenili s podjetjem Rezidenca Rajski vrt, ki ga vodi koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver.