Parkirišče za kranjskogorsko policijsko postajo, pod tamkajšnjim smučiščem, je po novem plačljivo. Ena ura parkiranja stane en evro, celodnevno parkiranje za avtomobile sedem evrov, za avtobuse pa 20 evrov. Parkirnino je mogoče plačati na parkomatu, prek aplikacije ali SMS-sporočila. Kot sporočajo z občine, je osnovna razdelitev parkirišča enaka kot minulo leto. Prostor med uvozom in glavno cesto je rezerviran za do 15 avtobusov, med smučiščem in uvozom pa za osebna vozila z zmogljivostjo približno 200 parkirnih mest. V primeru zadostne količine snega in dovolj nizkih temperatur bo vzpostavljeno tudi razširjeno začasno parkirišče na travniku, kjer bo prostor za dodatnih 150 parkirnih mest.