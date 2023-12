Vučić je v sredo po poročanju srbske tiskovne agencije Beta dejal, da se ne boji opozicije in njenih protestov, pa tudi ne »izmišljenih in dogovorjenih poročil opazovalcev volitev, ki trdijo, da so obstajale ogromne nepravilnosti«. »To jim ne no uspelo. Ne bomo jim pustili, da ukradejo voljo ljudstva. Vox populi, vox dei. Ali glas ljudstva je glas Boga,« je izjavil.

Napovedal je tudi, da bo državna volilna komisija opravila svoje delo in razglasila končne rezultate, januarja pa bo ustanovno zasedanje novega sklica skupščine. »Tu ni nič spornega niti ni neke velike filozofije,« je dodal.

K protestom je v začetku minulega tedna pozvala vodilna opozicijska koalicija Srbija proti nasilju (SPN), ki zahteva razveljavitev volitev. Kasneje so se SPN, ki jo sestavljajo levo-liberalne stranke in stranke centra, pridružile tudi nekatere desne opozicijske stranke.

Zahteve opozicije s protesti podpira tudi neformalna skupina študentov in dijakov Borba, ki od srbskega ministrstva za državno upravo in lokalno samoupravo zahteva vpogled v volilne imenike zaradi suma o na tisoče vpisanih t. i. fantomskih volivcev ter razveljavitev volitev na vseh ravneh ob prehodnem ponovnem pregledu skupnega volilnega imenika. Za petek je napovedala tudi 24-urno blokiranje ministrstva s telefonskimi klici in pisnimi zahtevami po odprtju volilnih imenikov.

Protesti opozicije se bodo sicer nadaljevali danes ob 18. uri pred sedežem državne volilne komisije, za soboto pa je državljane na protest v središču Beograda pozvala pobuda ProGlas, ki jo je z namenom vzpodbujanja čim večje volilne udeležbe v začetku novembra zagnala skupina srbskih intelektualcev.