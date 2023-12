Ljubljančani v evropskem pokalu ostajajo brez zmage po 13 tekmah in so na zadnjem mestu v skupini A. Za Prometej je to bila sedma zmaga in ostaja v boju za končnico.

Izbranci trenerja Simoneja Pianigianija bi z zmago ohranili teoretične možnosti za preboj v končnico, po današnjem porazu pa možnosti za preboj med najboljših 12 ekip slovenski prvaki nimajo več.

Ljubljančane naslednja tekma evropskega pokala čaka 9. januarja, ko bodo gostovali pri ekipi Wolves Vilnius.