Današnje nadaljevanje protestov je na družbenem omrežju Instagram napovedal eden od študentskih aktivistov Nikola Ristić. Študenti so se dopoldne najprej zbrali pred poslopjem srbskega ministrstva za državno upravo in lokalno samoupravo, nato pa še pred beograjsko Filozofsko fakulteto.

Aktivisti iz neformalne skupine Borba, prej znani kot Študenti proti nasilju, so danes po poročanju portala srbske televizije N1 od ministrstva zahtevali odprtje volilnih imenikov in razveljavitev volitev na vseh ravneh ob prehodnem ponovnem pregledu skupnega volilnega imenika.

Študenti, ki so se jim pridružili nekateri srednješolci in drugi mladi, so napovedali tudi blokiranje ministrstva s telefonskimi klici in pisnimi zahtevami po odprtju volilnih imenikov, ki naj bi vsebovali samo eno vprašanje - Kdaj boste odprli volilni imenik? Blokada se bo po napovedih študentov začela v petek in bo trajala 24 ur.

Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo je po poročanju N1 Srbija danes medtem sporočilo, da je skupni volilni imenik javen in dostopen. Dodali so, da na spletni strani ministrstva vsak državljan lahko preveri, ali je vpisan v skupni volilni imenik in na katerem volišču glasuje. Odgovor na vprašanje, kdaj bodo odprli volilne imenike, je zato po njihovi oceni jasen in nedvoumen.

Študentski aktivisti so skupaj s predstavniki opozicije s SPN na čelu protestirali tudi v torek. Zbrali so se pred sedežem državne volilne komisije (RIK), protest pa se je zaključil zvečer pred sodno palačo, kjer so zahtevali izpustitev protestnikov, ki so jih pridržali v nedeljo.

Zahteva po razveljavitvi volitev

Eden od nosilcev liste SPN Miroslav Aleksić je na torkovih protestih po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočil, da so pridržani protestniki zgolj zahtevali razveljavitev volitev, za katere menijo, da so bile neregularne. Po njegovih besedah je sodišče za večino od njih odredilo pripor, le dva ali tri pa so izpustili, da se branijo s prostosti.

Protesti v Beogradu zaradi domnevnih volilnih goljufij potekajo že od minulega ponedeljka, v torek pa so prvič potekali tudi v Kraljevu. K protestom je pozvala SPN, ki rezultatov volitev ne priznava in zahteva ponovne volitve, v tej zahtevi pa so se jim pridružile tudi nekatere druge opozicijske stranke. Več predstavnikov SPN se je odločilo tudi za gladovno stavko.

Na ministrstvu za državno upravo in lokalno samoupravo so medtem v nedeljo zatrdili, da je volilni imenik »ena najbolj ažurnih evidenc« v Srbiji in da so trditve opozicije o t. i. fantomskih volivcih popolnoma neresnične.

Državna volilna komisija pa je minuli teden sporočila, da bodo ponovili glasovanje na 28 od okoli 8000 volišč po državi, kjer rezultatov glasovanja niso mogli ugotoviti ali pa je bilo to razveljavljeno. V krajih, kjer bodo to storili, je skupno nekaj več kot 12.240 volivcev.

SPN je v torek po poročanju Tanjuga sicer sporočila, da njihova lista na sobotnih ponovljenih volitvah ne bo sodelovala. Menijo namreč, da ponovno glasovanje na 28 voliščih ne bo popravilo krivice, ki se je zgodila na volitvah 17. decembra. Ponovili so, da v skladu z ugotovitvami domačih in tujih opazovalcev zahtevajo razveljavitev volitev na vseh ravneh, od pristojnih institucij pa pričakujejo ponovni pregled volilnih imenikov.