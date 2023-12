V ponedeljek je skrajna skupina Kataib Hezbolah napadla letalsko oporišče Erbil, pri čemer so bili ranjeni trije ameriški vojaki, eden od njih huje. V oporišču pa je aktivna tudi Slovenska vojska, katere pripadniki tam delujejo kot mentorji.

Kot so pri Slovenski vojski potrdili sta bila v času napada v ameriškem letalskem oporišču Erbil tako tudi slovenska vojaka, ki sta bila v zaklonišču. Na ministrstvu za obrambo pa so dejali, da sta slovenska vojaka na varnem in da v napadu nista bila ogrožena.