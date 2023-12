V statistiko tekme je vpisal še 14 asistenc, šest skokov, štiri ukradene žoge in tri blokade. Bil je zelo natančen pri prostih metih, saj je zadel 12 prostih metov v 12 poskusih.

WHAT A NIGHT ‼️ LUKA DONCIC HAS 50 PTS IN PHOENIX 🤯 📺 #NBAXmas on ESPN pic.twitter.com/U91BvvQY6h — NBA (@NBA) December 26, 2023

Dončić je že v prvi četrtini s trojko dosegel mejnik 10.000 točk v ligi NBA in se izenačil z Bobom McAdoojem. Pred njima so Wilt Chamberlain, ki je za mejnik 10.000 točk potreboval zgolj 236 tekem, kar je najmanj v zgodovini lige NBA, Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355).

Ljubljančan je dosegel 30 točk ali več na zadnjih 12 od 13 dvobojev.

Dončić je s starostjo 24 let in 300 dni šesti najmlajši igralec, ki je dosegel 10.000 točk, za LeBronom Jamesom, Kevinom Durantom, Kobejem Bryantom, Carmelom Anthonyjem in Tracyjem McGradyjem.

Luka Dončić on getting boos from Phoenix Suns crowd: “It’s fun for me. When you make a shot, the whole gym is quiet. So that’s the best feeling in the world.” pic.twitter.com/eWxUMdqQNA — Landon Thomas (@sixfivelando) December 26, 2023

Dončić je v torkov dvoboj vstopil z 11 točkami manj kot 10.000. Potreboval je sedem minut in 8 sekund, da je prišel do tega mejnika.

»Je eden najboljših na svetu,« je po tekmi za ameriške novinarje dejal trener Mavericks Jason Kidd. »Kot sem vedno govoril, ga ne moremo jemati za samoumevnega. Ko to čuti, kar čuti, mu le skušaš podajati žogo in omogočiti, da pride do meta.«

Nasprotnim igralcem domačega moštva tudi podvajanje v obrambi ni pomagalo in Dončić je tokrat zlahka prihajal do metov na koš. Phoenix je na tekmi že vodil, a se je Dončić izkazal tudi v zadnji četrtini, v kateri je Dallas z nizom 17-4 pobegnil domači zasedbi in prišel do 18 zmage na 30 tekmah v sezoni. Dallas zaseda peto mesto v razvrstitvi zahodne konference.

Dončićev učinek v metu za tri točke je bil 50 odstoten, zadel je osem od 16 trojk, met iz igre je imel 15:25.

Slovenski zvezdnik je bil vesel, da je oba individualna dosežka na tekmi dosegel ob zmagi ekipe.

»To je bila težka tekma v gosteh, poleg obeh mejnikov 10.000 kariernih točk v ligi NBA in 50 točk na tekmi, sem res vesel, da smo zmagali,« je dejal Dončić.

Dereck Lively II je dosegel 20 točk in 10 skokov, potem ko je izpustil štiri tekme zaradi zvina gležnja, Tim Hardaway Jr. pa je dodal 18 točk na deveti zaporedni tekmi Dallasa, na kateri zaradi poškodbe ni zaigral Kyrie Irving.

»Nismo jih zmogli več zaustavljati v četrti četrtini, zato smo dobivali žoge v koš,« je trener sonc iz Arizone Frank Vogel priznal, da so odpovedali v obrambi. »Tudi ko smo podvajali Luko, smo dobivali preveč lahkih košev, in tudi, ko smo ga pokrivali ena na ena, nam je nasul veliko točk, kar je povsem porušilo naš ritem v napadu.«

Tekma Phoenixa proti Dallasu je bila zadnja v pestrem košarkarsko obarvanem božičnem dnevu onstran Atlantika.