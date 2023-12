Gibanje Hezbolah je sporočilo, da so iz južnega Libanona streljali na izraelske enote v Misgavu na severu Izraela in Beit Hilelu na okupirani Golanski planoti. Izraelske sile pa so sporočile, da so z bojnimi letali ponoči in zgodaj davi napadle položaje in infrastrukturo Hezbolaha v južnem Libanonu.

Izraelski tanki so kasneje čez dan obstreljevali položaje Hezbolaha, v njihovem poročilu pa je navedeno še, da so se popoldne v Roš Hanikri na sredozemski obali oglasile sirene za zračni napad, poroča dpa. Nobena od strani sicer ni poročala o smrtnih žrtvah.

Od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra je na izraelsko-libanonski meji že večkrat potekalo obstreljevanje med izraelsko vojsko in različnimi oboroženimi skupinami, med njimi zlasti gibanjem Hezbolah, ki ga podpira Iran.

Obstreljevanje je terjalo smrtne žrtve že na obeh straneh meje. Gre za najhujšo zaostritev konflikta na območju od druge libanonske vojne leta 2006, številni pa so v zadnjih mesecih izrazili skrb pred širjenjem konflikta v celotni regiji.