»Naše srce je nocoj v Betlehemu, kjer princa miru še vedno zavrača logika pogubne vojne, kjer mu hrup orožja še danes preprečuje, da bi našel prostor v svetu,« je dejal papež. Pravičnost po njegovih besedah ne bo prišla z razkazovanjem sile. Kot je dejal, Jezus »ne odpravlja krivice od zgoraj z razkazovanjem sile, ampak od spodaj, z izkazovanjem ljubezni«.

Po podatkih Vatikana se je bogoslužja v baziliki svetega Petra udeležilo približno 6500 ljudi. Na tisoče jih je dogajanje na Trgu svetega Petra pred cerkvijo spremljalo tudi na velikih zaslonih. Papeževa »polnočnica«, ki jo je tudi letos obhajal že ob 19.30, je sicer eden glavnih dogodkov v uvodu v slovesnosti ob božiču, drugem največjem krščanskem prazniku, ko se verniki spominjajo Jezusovega rojstva. Papež bo v ponedeljek, na božič, ko se kristjani spominjajo Jezusovega rojstva, opoldne podelil svoj tradicionalni blagoslov mestu in svetu. Na Trgu svetega Petra pričakujejo več deset tisoč vernikov.

V Sveti deželi letos zaradi vojne v Gazi med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas božič praznujejo zelo tiho. V Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi se rodil Jezus, so odpovedali božična praznovanja, prav tako niso postavili nobenega božičnega drevesa. Nekaj ur pred božičnim večerom je bil trg, kjer se običajno dan pred božičem zbere na tisoče vernikov in turistov, skoraj prazen. Dostop do mesta je izjemno omejen zaradi cestnih zapor izraelske vojske.