»Kljub nenehni negotovosti in dotoku ranjenih pacientov vidimo, da si zdravniki, medicinske sestre, vozniki reševalnih vozil in drugi še naprej prizadevajo rešiti življenja,« je zapisal Tedros. WHO že od začetka izraelskega obleganja območja Gaze opozarja na katastrofalne razmere v tamkajšnjih bolnišnicah. Do 20. decembra je WHO zabeležila 246 napadov na zdravstveno oskrbo v Gazi, vključno z bolnišnicami in reševalnimi vozili.

Od 36 jih delno deluje le še devet, vse so na jugu in vse so preobremenjene. Osebje WHO je prejšnji teden po misijah v dveh v obstreljevanju močno poškodovanih bolnišnicah na severu Gaze, Al Šifa in Al Ali, opisalo neznosne prizore večinoma zapuščenih bolnikov, vključno z majhnimi otroki, ki prosijo za hrano in vodo. WHO je opozorila, da je na palestinskem ozemlju ostalo na voljo le 38 odstotkov bolnišničnih postelj pred spopadi, čeprav potrebe po zdravstveni oskrbi naraščajo. Izraelska vojska obtožuje Hamas, da ima predore pod bolnišnicami in uporablja zdravstvene ustanove kot poveljniške centre, kar Hamas zanika.