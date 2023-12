Čeprav so Angleži že vrsto let naklonjeni tekmam med prazniki, je bila današnja predbožična klasika na stadionu Molineux šele druga tekma v zgodovini v premier league na 24. december in prva po 1995.

Zmage so se veselili volkovi, ki so v prvem polčasu zadržali nalet gostov, v drugem pa zaigrali bolj podjetno in napadalno. V 51. minuti je podajo s kota v vratnico ter mrežo preusmeril Mario Lemina, na 2:0 je v 92. minuti povišal Matt Doherty, končni izid 2:1 pa je postavil Christopher Nkunku (96.).

Chelsea je priložnost tekme zapravil v 32. minuti, ko so kar trije igralci stekli proti domačemu vratarju, a se je Raheem Sterling odločil za najbolj sebično rešitev in vratar Jose Sa je izšel kot zmagovalec. V drugem polčasu je strel Christopherja Nkunkuja domača obramba ustavila na golovi črti.

Wolverampton je zabeležil šesto zmago in hkrati na sedem tekem podaljšal niz nepremaganosti na domačem stadionu. Z dvaindvajsetimi točkami se je lestvici izenačil s Chelseajem, ki je na zadnjih štirih tekmah angleškega prvenstva vpisal tri poraze in en remi.

Lestvica se po 18. krogu in derbiju Arsenal - Liverpool na Anfieldu, ki se je v soboto končal z 1:1, na vrhu ni spremenila. Arsenal ima točko prednosti pred Liverpoolom in Aston Villo. Tottenham na četrtem mestu ima 36 točk oz. štiri manj od vodilnih topničarjev, Manchester City pa je ob tekmi zaostanka pri 34 točkah.

V torek, 26. decembra, so na sporedu Newcastle - Nottingham Forest, Bournemouth - Fulham, Sheffield United - Luton, Burnley - Liverpool in Manchester United - Aston Villa. V sredo sledijo Brentford - Wolverhampton, Chelsea - Crystal Palace in Everton - Manchester City, v četrtek pa še Brighton - Tottenham in Arsenal - West Ham.