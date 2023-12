Tovarna naj bi zaposlovala več tisoč oseb, šlo pa naj bi tudi za eno največjih tujih neposrednih naložb v vzhodni slovenski sosedi v zgodovini, je ta teden ob razkritju informacije o načrtovani naložbi zatrdil madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto. O konkretni vrednosti investicije sicer po poročanju tujih tiskovnih agencij še ni želel govoriti.

Naložbo so prek družbenih omrežij potrdili tudi v družbi BYD. Prepričani so, da gre za velik korak naprej v smeri zelene mobilnosti v Evropi. BYD je sicer že prisoten na Madžarskem, med drugim s tovarno električnih avtobusov.

BYD s sedežem v Shenzhenu je bil izvorno izdelovalec baterij, v 2003 pa je vstopil na področje izdelave vozil in od tedaj postal eden od bistvenih kitajskih igralcev v električni mobilnosti. Lani je tako družba v celoti prenehala izdelovati vozila z motorji z notranjim zgorevanjem in se posvetila zgolj hibridnim in čisto električnim vozilom.

BYD in njegovi kitajski tekmeci postajajo v zadnjih letih zaradi razvite tehnologije, dostopa do surovin in nižje cene delovne sile vse pomembnejši členi na področju električnih avtomobilov. S tem predstavljajo močno konkurenco ameriškim in predvsem evropskim izdelovalcem, kar buri duhove v Bruslju in številnih drugih nacionalnih prestolnicah članic EU. Obenem iz Kitajske prihajajo tudi bistveni sestavni deli električnih vozil.

Tudi zaradi teh gibanj EU v strahu pred trajno izgubo konkurenčnosti evropskega gospodarstva krepi aktivnosti za večjo strateško avtonomijo avtomobilske industrije in drugih panog. Madžarska pod vodstvom stranke Fidesz premierja Viktorja Orbana medtem razvija tople odnose s Pekingom, kar predstavlja le še enega v nizu primerov, ko v Budimpešti delujejo povsem drugače od preostale unije.

Orban in njegova stranka, ki si je v zadnjih desetletjih podredila praktično vse madžarske družbene podsisteme, svojo politiko temelji na konfrontaciji z EU, katere članica je Madžarska od 2004. Zaradi tega se je država znašla v posebnem izoliranem položaju, ko ji je Evropska komisija tudi zamrznila velik del sredstev iz proračuna EU.

Poleg tkanja tesnejših vezi s Kitajsko v nasprotju s prevladujočo linijo Zahoda se samosvojost Madžarske kaže tudi v politiki do ruskega napada na Ukrajino, saj je Budimpešta bistveno bolj naklonjena Moskvi in režimu Vladimirja Putina kot preostala EU in tako redno blokira skupne aktivnosti unije za pomoč napadeni nekdanji sovjetski republiki.