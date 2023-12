Ko sodstvo pretrese in spremeni šport

Čeprav gre za najbolj pomembno postransko stvar na svetu, nogomet torej, je pri razpravi o najnovejši sodbi sodišča Evropske unije glede t. i. nogometne superlige treba čustva, ki se tako razvnamejo ob tej čudoviti igri, potisniti ob stran. Tu namreč ni šlo za nogomet, o njem sodišče sploh ni odločalo. Razsodba zgolj potrjuje temeljna pravila delovanja v Evropski uniji, ki govorijo o konkurenčnosti in protimonopolnih ravnanjih, do česar je Bruselj vedno posebej občutljiv. Evropsko sodišče torej ni odločilo, da superliga bo – še danes ne vemo, ali ta sploh bo, kdaj bo (če bo), kdo bo v njej nastopal in v kakšnem formatu – ampak da je takšno tekmovanje legitimno, legalno in mogoče. To pa temeljito spreminja stvari tudi v svetu nogometa. V katerem, če ponovimo tisto zguljeno frazo, nič več ne bo tako, kot je doslej bilo.