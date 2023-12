Pahorjevo mislišče

Borut Pahor je z današnjim dnem postal bivši bivši predsednik republike. Ker si bo moral kruh služiti sam, je ustanovil zasebni zavod Prijatelji zahodnega Balkana. Think tank naj bi bilo to oziroma kot se reče lepo po slovensko –​ mislišče. V 17. nadstropju stolpnice na Trgu republike bo razmišljal o analizah političnih, gospodarskih in družbenih razmer v regiji zahodni Balkan ter služil s svetovanjem vladam, gospodarskim subjektom in drugim institucijam, menda pa se mu obetajo tudi donacije in sponzorstva.