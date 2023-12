»Vedno smo mislili, da se pri nas kaj takega ne more zgoditi. Zdaj pa se je izkazalo, da se žal tudi naš svet spreminja,« je po dogodku dejal župan Prage Bohuslav Svoboda. Predsednik države Petr Pavel je današnji dan razglasil za dan žalovanja, odpovedane so tudi številne športne in kulturne prireditve v predprazničnem času. »Težko je najti besede, s katerimi bi izrazili obsodbo na eni strani, na drugi pa bolečino in žalost, ki ju v teh dneh pred božičem občuti naša celotna družba,« je dejal premier Petr Fiala.

Navdih iz tujine

O motivih za strelski pohod praški policisti včeraj še niso znali povedati ničesar konkretnega, domnevajo pa, da so 24-letnega študenta Davida Kozaka navdihnili podobni dogodki iz tujine. Policija je sporočila, da so Kozaka začeli iskati že tri ure pred napadom, potem ko so v mestecu Hostoun v bližini Prage našli truplo njegovega očeta, ki je umrl nasilne smrti. Ker so prejeli obvestilo, da je študent na poti na fakulteto, kjer naj bi se nameraval ubiti, so evakuirali stavbo, a so medtem prejeli klic na pomoč iz bližnje stavbe, kjer je bil strelec.

Ko so odjeknili prvi streli, je med študenti in zaposlenimi zavladala panika, opisujejo priče. Mnogi so se z mizami, stoli in vsem, kar jim je prišlo pod roke, skušali zabarikadirati v predavalnice, medtem ko je strelec hodil po hodniku in poskušal vstopiti v prostore. Svet so v četrtek zvečer obkrožile fotografije študentov, ki so v begu pred strelcem splezali skozi okno in se skrivali na ozki polici na fasadi stavbe.

Ustrelil se je sam

Policisti, ki so bili na prizorišču štiri minute po klicu na pomoč, so prejeli obvestilo, da se je strelec namenil na streho fakultete. Prva poročila so govorila, da so strelca »eliminirali« oni, a so na novinarski konferenci pojasnili, da se je 24-letnik ustrelil sam, ko je uvidel, da se mu policisti približujejo z vseh strani. »Ko sem šel proti izhodu, je bila vsepovsod kri,« je opisal eden od pretresenih študentov.

Panika se je razširila na širše območje fakultete, ki stoji na Trgu Jana Palacha v središču mesta, kakih petsto metrov od Karlovega mostu, kjer so si mnogi turisti ogledovali praznično Prago. Ob zvokih streljanja so se številni pognali v beg, policija pa je kmalu zatem območje zaprla, ustavljen je bil tudi javni promet v tem delu mesta. Panika je trajala, vse dokler niso izključili možnosti, da je imel strelec pomočnike.

Kritike policije

Na družbenih omrežjih so se že nekaj ur po napadu začela širiti ugibanja, da je strelski pohod povezan z dvema drugima nasilnima dogodkoma. V prvem, ki se je zgodil nekaj ur prej, je umrl strelčev oče, policija pa je včeraj potrdila, da 24-letnega Kozaka povezujejo tudi z dvojnim umorom, ki je Češko pretresel teden dni prej, ko so v gozdu v bližini Prage našli trupli 32-letnega moškega in dvomesečne dojenčice. Oblasti so sicer že zelo hitro po streljanju sporočile, da nič ne kaže, da bi bilo streljanje povezano z mednarodnim terorizmom.

Policija, ki se po napadu sooča z obtožbami, da je ukrepala prepozno, kritike zavrača. Načelnik policije Martin Vondrašek je dejal, da so bili policisti v svojem ravnanju pazljivi, da ne bi povzročili še več škode. Povedal je tudi, da napadalec ni imel kazenske kartoteke in da je orožje posedoval zakonito. Na družbenem omrežju telegram je po poročanju nekaterih medijev nekaj ur pred napadom pisal o množičnem streljanju na šoli in samomoru, a so bile objave kmalu umaknjene.

Slovenski študenti na varnem

V Pragi je trenutno na izmenjavi tudi več študentov iz Slovenije. Po besedah predstavnikov slovenskih univerz so vsi na varnem in nepoškodovani, so pa v šoku. Ponudili so jim psihološko podporo in možnost predčasne vrnitve. Univerza v Ljubljani, ki je partnerska univerza Karlove univerze, je včeraj zjutraj na pročelju poslopja na Kongresnem trgu iz solidarnosti izobesila črno zastavo. Sožalje družinam žrtev ter študentom in zaposlenim sta izrekla tudi ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.