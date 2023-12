Grinch, mama Jožica in Charlie Brown

Ni šlo za to, da bi vsakoletni božični obred skrival, šlo je bolj za to, da ga nikoli nisem mogel z nikomer deliti. Običajno se je pripetil v trenutku, ko so se vsi posedli za mizo; takrat sem izkoristil nepozornost in se skrivaj odtihotapil. Mislim, da nihče nikoli ni opazil moje načrtovane odsotnosti, ki se je zgodila vsako leto ob istem času, čeprav sta mama ali babica zagotovo vedno vprašali moje sorojence in bratrance, kam za vraga sem izginil, ko so za mizo začeli prižigati sveče in prinašati prve jedi.