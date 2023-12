Rekorder najbolj vročih čilijev

Ed Currie je poseben ljubitelj omak. Obožuje predvsem najbolj pekoče. Tako je že vrsto let na sledi za najbolj pekočo papričico, ki bi jo rad uporabil pri pripravah svojih vročih omak. Dvajset let jih že kuha. S križanjem različnih vrst na svoji organski kmetiji goji hibridne čilije – vedno iščoč nove okuse in nove stopnje pekočnosti. Začel je »skromno«, s tisoč bilkami paprik na svojem vrtu, skozi leta pa je količina narasla na 30.000 rastlin. Njegova obsesija – čilije ljubi tudi pri različnih poobedkih – je kmalu postala njegova nova služba. Letos mu je uspel svetovni rekord – ustvaril je najbolj pekočo papriko na svetu. Poimenoval jo je pepper X, prve muke, ki jih preživljajo ljubitelji čilijev, pa je trpel kar sam. In to so bile hude bolečine. S svojo papričico je namreč krepko presegel doslej najbolj pekoči čili carolina reaper, ki so mu namerili 1,6 milijona skovilov, merske enote pekočnosti, ki temelji na vsebnosti kapsaicinov v paprikah. Peppex X jih premore kar 2,6 milijona, kar je tudi milijon skovilov več od količine, ki jih imajo profesionalni obrambni spreji policije za onesposabljanje nepridipravov. Njegov svetovno okronani križanec je rumenozelene barve, ustvaril pa ga je iz caroline reaper in paprike, ki mu jo je poslal njegov prijatelj iz Michigana. Po zaužitju nove paprike je po prvotni evforiji zaradi porasta endorfinov pekočino (pekočo bolečino) čutil tri ure in pol. Mlečni napitek za blažitev vročine je bil brez učinka. Približno dobro uro se je občutek pekočnosti le stopnjeval. »Nato so prišli krči. Tri ure sem se na dežju na tleh zvijal v bolečinah,« se učinkov nove paprike spominja Currie. Po letošnjem svetovnem rekordu spet išče novo, še bolj pekočo papriko.