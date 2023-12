V najhujšem strelskem napadu v zgodovini Češke je včeraj umrlo 14 ljudi, 25 pa jih je bilo ranjenih, devet med njimi huje. Strelca, 24-letnega študenta Davida Kozaka, je policija iskala že tri ure preden je začel z morilskih pohodom, saj so v mestu v okolici Prage našli truplo moškega, ki je umrl nasilne smrti – domnevno njegovega očeta. Ker so izvedeli, da se je napotil v prestolnico z namenom ubiti se, so policisti evakuirali poslopje fakultete, kjer bi se naj udeležil predavanja, a so jih že malo za tam zaradi streljanja poklicali v drugo stavbo.

Kot so povedali na novinarski konferenci, je streljanje, ki se je pričelo okoli 15. ure, trajalo približno 20 minut. Policisti, ki so na novinarski konferenci pokazali tudi več posnetkov telesnih kamer, ki so jih med akcijo imeli na sebi policisti, so povedali, da so dobili obvestilo, da je strelec na strehi fakultete. Ustrelil se je sam, ko je videl, da se mu policisti približujejo z vseh strani.

Policisti so na hodnikih videli ogromne količine orožja, so povedali na novinarski konferenci. Danes zjutraj so sicer že sporočili, da je 24-letnik orožje posedoval zakonito.

Na spletu so se pojavili številni posnetki dogajanja, ki so pretresli češko in širšo skupnost. Na enem od njih je videti študente, ki z dvignjenimi rokami zapuščajo fakulteto. Kot je povedal direktor policije, sprva niso mogli vedeti, ali je napadalec sam ali ima pomočnike, zato so študente evakuirali na takšen način.

Zaposleni na fakulteti so bili o napadu obveščeni tudi prek elektronske pošte. »Ostanite na mestu, nikamor ne hodite, če ste v pisarnah, jih zaklenite in postavite pohištvo pred vrata, ugasnite luči,« naj bi pisalo v sporočilu.

Vodja oddelka za umore: Opravičujemo se svojcem

Češko je sicer minuli petek pretresel umor mlajšega moškega in dvomesečne deklice v gozdu v bližini Prage. Policija je na novinarski konferenci potrdila, da strelca poleg umora očeta povezujejo tudi s tema dvema umoroma.

Vodja oddelka za umore praške policije je povedal, da so njihovi najboljši preiskovalci zločinov delali na teh dveh gozdnih umorih, preden je prišlo do včerajšnjega streljanja. Potrdil je, da je bil strelec, ki je izvedel napad na Karlovi univerzi, eden od osumljencev, ki so jih preiskovali. Družinam žrtev se opravičuje, a je dejal, da verjame, da je policija storila »najboljše, da bi to preprečila«.

Kritike policije

Direktor praške policije se je odzval tudi na kritike zaradi njihovega posredovanja. »Vedeti morate, da je šlo za aktivno situacijo. Vsenaokoli so bili ljudje. Policisti so se vseskozi zavedali, da lahko s prehitro uporabo orožje povzročijo več škode. Orožje so uporabili, ko so bili prepričani, da ne bodo poškodovali nikogar drugega. Žalostno bi bilo, če bi policija uporabila orožje in bi se zgodila nesreča,« je dejal in poudaril, da je bila policija na prizorišču v štirih minutah po klicu.

Povedali so še, da so pripravljeni na ljudi, ki bi jih četrtkov strelski pohod utegnil navdahniti, in da so pozorni tudi na grožnje na družbenih omrežjih.