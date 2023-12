Nova poljska vlada Donalda Tuska se loteva težke naloge vračanja države v tirnice vladavine prava, od koder se je odmaknila pod osemletno vladavino stranke Zakon in pravičnost (PiS). Demokratična revolucija, kot v nekaterih družbenopolitičnih krogih opisujejo ta proces, se je začela s polno paro. V prvih dneh svoje vladavine se je Tuskova vlada lotila ponovnega vzpostavljanja svobode medijev, in sicer na javni RTV in državni tiskovni agenciji PAP, ki sta se pod vladavino PiS z nameščanjem lojalnih kadrov spremenili v državni strankarski trobili ter grobo politično obračunavali s takratno opozicijo in Tuskom.

Stranka PiS, njen voditelj Jaroslaw Kaczynski in nekdanji premier Mateusz Morawiecki so bili v sredo presenečeni. Nihče od njih ni pričakoval, da se bo poseg zoper vodilne na Telewizji Polska (TVP) in tiskovni agenciji PAP začel le dan zatem, ko je poljski parlament s prepričljivo večino sprejel resolucijo, v kateri je državne organe pozval k ponovni vzpostavitvi ustavnega reda pri delovanju javnih medijev in dostopu državljanov do zanesljivih informacij.

Obtožbe o državnem udaru

Minister za kulturo Bartłomiej Sienkiewicz je razrešil celotno vodstvo javnih radiotelevizijskih postaj, odstavil direktorje in člane upravnega odbora TVP, poljskega radia in tiskovne agencije PAP ter imenoval nove nadzorne svete, ki bodo izvolili nove člane uprav. Tusk v preteklosti nikoli ni skrival, da je ponovna vzpostavitev neodvisnosti javnih medijev njegova prioriteta. »Javni mediji, kakršne imamo zdaj, si ne zaslužijo financiranja iz davkoplačevalskih žepov,« je pred časom dejal o TVP, ki je Tuska, nekdanjega predsednika evropskega sveta in Evropske ljudske stranke, vedno znova označevala za agenta Nemčije in Rusije.

Zaradi vodstvenega pretresa na javni RTV – policija je zjutraj odstavljenim vodilnim preprečila vstop v stavbo – se je nekdanja vladajoča stranka postavila na okope. Razumljivo, kajti podreditev javnih medijev je bila ena njenih prvih nalog in potez. Z izgubo vpliva na RTV in tiskovni agenciji namreč PiS izgublja tudi svoja glavna propagandna aparata – za kar 70 odstotkov volilcev PiS naj bi bila osrednji vir informacij TVP. Spremembe bi se tako utegnile odraziti tudi v rezultatu evropskih in lokalnih volitev v prvi polovici prihodnjega leta. Celotno politično vodstvo PiS sedaj razumljivo rohni proti Tusku, češ da se dogaja nov državni udar. Poslanci vladne koalicije pa so opozicijski PiS včeraj v parlamentu​ preprečili razpravo o dogajanju na RTV.

Predsednik države na strani PiS

Jaroslaw Kaczynski pravi, da nova vlada z menjavami krši zakonodajo in povrhu tega ruši uravnoteženost medijskega prostora, ki da mora imeti tudi močno opozicijsko stran – in opozicija je zdaj PiS. Na strani te stranke kakopak stoji tudi predsednik države Andrzej Duda, politični zaveznik nekdanjih vladajočih. »Treba je poudariti – ne da bi dvomili o pravici do uvedbe sprememb s parlamentarno večino – da politični cilj ne more biti opravičilo za kršenje ali izogibanje ustavnim in zakonskim predpisom,« je v pismu opozoril Tuska in predsednika parlamenta Szymona Holownio.

»Vlada dejansko uporablja pravno vrzel, da bi zaobšla različne postopke za imenovanje uprav, saj trdi, da lahko novi minister za kulturo odloča kot predstavnik 100-odstotnega delničarja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Pravniki bodo razpravljali o podrobnostih tega pristopa, vendar je videti, da gre v bistvu za nadaljevanje načina delovanja stranke PiS – izvršnega odločanja na nejasnih mejah zakonitosti. Tudi PiS je menila, da njeni cilji dopuščajo dvomljiva sredstva, čeprav seveda tukaj ni neposredne simetrije,« ocenjuje Stanley Bill, profesor poljskih študij na univerzi v Cambridgeu. Po njegovem mnenju so sicer spremembe legitimne, vlada pa se je za oster pristop verjetno odločila zaradi dela svojih volilcev, ki želijo spremembe in pravičnost. »Čeprav se zdi neka mera pristranskosti neizogibna, se bodo morda javni mediji res izboljšali, vendar za ceno zatekanja k različici ad hoc in odločevalskim prijemom, ki jih je uporabljala že PiS,« še pravi Bill.