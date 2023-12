Zlovešče napovedi Babe Vange smo že obdelali, zato se tokrat lahko posvetimo temu, kaj nas čaka v prihajajočem letu, še z zornega kota njenega poklicnega kolega Nostradamusa, o katerem so se razpisali na spletnem obveščevalcu metropolitan.si. Kot so izdali, je francoski astrolog iz 16. stoletja, znan kot prerok pogube, že leta 1555 v besedilu Prerokbe (Les Propheties) napovedal, kaj se bo zgodilo leta 2024. In gre mu verjeti, saj, kot so ga pohvalili, mu pripisujejo zasluge za predvidevanje vzpona Adolfa Hitlerja, atentata na Johna F. Kennedyja, napadov 11. septembra in covida. Zdaj pa prihaja podnebna kriza, ki je sicer, kot so zabeležili v uvodu, v zadnjih letih postala bolj očitna s porastom sušnih požarov in rekordno visokimi temperaturami, Nostradamus pa napoveduje, da bo še slabše. »Suha zemlja bo postala bolj izsušena, in ko se bo to videlo, bodo velike poplave. Zelo velika lakota zaradi kužnega vala,« bo denimo ena izmed tegob prihajajočega leta, poleg vojn, smrti papeža in še marsičesa. Ampak tolaži nas lahko, kot so še pridali, da se njegove najstrašnejše napovedi za leto 2023 niso uresničile, čeprav je le še dober teden do novega leta. Nedvomno bomo kmalu lažje dihali, saj je Nostradamus napovedal prihod Antikrista in tretjo svetovno vojno. Samo upamo lahko, da se ne bodo uresničile niti zlovešče najave, ki so jih razposlali iz ameriškega centra za napovedovanje vesoljskega vremena. »Geomagnetne nevihte, ki jih povzročajo Sončevi izbruhi, bi še danes lahko dosegle Zemljo. Nevihte bi lahko vplivale na radijske komunikacije, posledice pa bo čutiti tudi v nedeljo,« so izsledke napovedovalcev vesoljskega vremena povzeli na državnem spletnem mestu RTVSLO.si in jih distribuirali med svojo bralno skupnost. Vendar je tudi te kataklizmične napovedi treba jemati vsaj z rahlo rezervo, saj so v svojem poročilu zapisali še, da so geomagnetne nevihte v preteklosti že večkrat dosegle Zemljo in da je junija 2012 Nasa celo opozorila, da bi tedanja nevihta tehnologijo na Zemlji lahko vrnila v čas pred 150 leti, a se to na koncu na srečo ni zgodilo.

Katarina Čas letos ni minimalistična

Nič čudnega torej, da se naša elita slavnih ob takšnih kataklizmičnih projekcijah pripravlja na praznovanje božiča in novega leta zavzeto kot še nikoli. »Po svetu se dogaja toliko grozot, da letos praznični december res potrebujem, da malo dvigne splošno razpoloženje. Doma že gorijo lučke. Drugače bolj minimalistično okrašujem, letos sem pa prav 'nakičila' vse, saj se mi zdi, da potrebujemo to toplino in veselje,« je za revijo Lady povedala igralka Katarina Čas. Veliko bolj optimistično kot Katarina, ki si razpoloženje zaradi grozot, ki se dogajajo po svetu, lajša z okraševanjem, pa v novo leto vstopa voditeljica mnogih televizijskih oddaj in še več prireditev Bernarda Žarn, ki si decembrskega duha krepi z mislijo, da se iz vsega hudega včasih lahko izcimi celo nekaj dobrega. »Rada imam božič. Izhajajoč iz krščanskega izročila nam sporoča, da se lahko tudi iz 'štal' naših življenj porodi kaj čudežno lepega. Rada verjamem in zaupam malim in velikim čudežnostim življenja,« je za Dnevnikovo prilogo Polet razložila Žarnova.

Slovenska pevka Alja Omladič, bolj znana kot Alya, pa je, kot so izpostavili na portalu točno.to, ki se oglašuje s sloganom »nič nam ne uide«, v svojih mislih naredila pregled tekočega leta in ob koncu leta z njimi in seveda njihovim klikalnim krožkom podelila nekaj svoji novoletnih domislic. »Ob koncu leta se vedno malo zamislim ... v glavi prečešem vse trenutke, utrinke leta, dobre, slabe, poučne, pogledam, kaj bi bilo dobro spremeniti, izboljšati ... in vsako leto znova ugotovim, da pa mi ene stvari ne uspe dodelati. Upam, da mi v naslednjem letu to uspe, da si ukradem malo več časa zase, mm, to bi bilo fino ... Kaj je pa tvoj minus?« je sporočila Alja in vrgla kost vsem tistim, ki zadnje dni v letu prečesavajo svoje utrinke leta.

Med dogodke, ki so zaznamovali poslednje decembrske dni, nedvomno sodi tudi odmeven nastop slovenskega naroda hčere Melanie Trump, ki se je sicer odpovedala nedrjem domovine in si spletla gnezdo v ZDA. Kot so poročali na spletnem Siolu, je v enem svojih redkih javnih nastopov pred dnevi spregovorila na slovesnosti v washingtonskem državnem arhivu, na kateri so ameriško državljanstvo podelili 25 osebam iz 25 držav. Trumpova je v svojem nekajminutnem govoru med drugim dejala, da se je rodila in odrasla v slikoviti državi Sloveniji ter da sta ji starša vcepila delovno etiko. Ko je leta 1996 kot manekenka in fotomodel prišla v New York, »sem takoj vedela, da hočem, da ZDA postanejo moj stalni dom«, je dahnila z govorniškega odra in dodala, da je bila neznansko ponosna, ko je dobila ameriško državljanstvo leta 2006, leta 2018 pa sta postala ameriška državljana tudi njena starša Viktor in Amalija Knavs.

Kavčič pri Vučiću

Vesele novice prihajajo še iz domačih logov. Kot so obelodanili vsi centri obveščanja po državi, je Jan Plestenjak končno spet zaljubljen. »Jan Plestenjak je našel novo ljubezen. Slovenski pevec, ki ni znan le po svoji glasbi, temveč tudi ljubezni do lepih in mladih deklet, je ponovno zaljubljen. Da ima novo izbranko, je razkril na družbenem omrežju, kjer je delil skupno fotografijo, enako pa je storila tudi 33-letna Mariborčanka Tadeja Majerič, nekdanja teniška igralka. Mariborčanka je 17 let mlajša od njega. 'Čutim veter tvoje sape, boža me po vratu,' je ob fotografiji pripisal pevec, nekdanja športnica pa je preprosto dodala le rdeč srček,« je rokohitrsko spisana vest, ki so jo nemudoma posredovali domači in mednarodni medmrežni skupnosti. Le to ni znano, kot so še pripomnili, kje in kako sta se spoznala niti kako dolgo sta že zaljubljena. Malce zbuja skrb le, da je takoj po objavi spremembe statusa samskosti Plestenjak nenadno zbolel. Kot so razkrili v Slovenskih novicah, je v sredo sporočil slabo novico za oboževalce, in sicer da današnji koncert na Ptuju odpade. Razlog je bolezen, ki ga je doletela. »Zelo mi je žal, ampak kot vsi tudi jaz kdaj zbolim in nič ne morem,« je sporočilo, ki je priletelo iz Janovega poštnega nabiralnika.

S portala, kjer jim nič ne uide, je med bralno in klikalno srenjo završalo še ob novici, da je Borut Pahor razkril svojo največjo oboževalko, kot so se pobahali v naslovu, ki se je razbohotil na njihovi naslovni strani. Bivši in nekdanji predsednik države vlade in še marsičesa je bil namreč pred dnevi gost na enem izmed slovenskih radijev, ki domuje v bližini doma njegove velike oboževalke in prijateljice, kot so orisali njun bližnji odnos, gospe Angelce Likovič. »Kot je zapisal ob fotografiji, ko ga je slišala na radiu, je bila ravno sredi kuhanja kosila. Nemudoma je ugasnila ogenj na štedilniku, zgrabila moža in se odpeljala pred vrata radia, kjer je počakala na konec oddaje. Borut je povedal, da mu je Angelca obljubila, da pride v kratkem do njegove pisarne, kamor mu bo prinesla svojo slavno potico,« pa je hitro poročilo s spletnega terena.

Še en znamenit slovenski kuhar se je te dni znašel v središču medijske pozornosti. Tomaž Kavčič, ki sicer razvaja svoje goste v gostilni Pri Lojzetu v dvorcu Zemono, je minule dni zablestel še na političnem prizorišču kot član podpornikov srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Tesno prijateljstvo, ki sta ga naš kuhar in predsednik stkala že pred leti, sta, kot kaže, še nadgradila, saj, kot so poročali v vašem najljubšem časopisu Dnevniku, je Vučić v nedeljo pozno zvečer razglasil zmago Srbske napredne stranke na parlamentarnih volitvah v družbi strankarskih veljakov, predsednice vlade Ane Brnabić in podpornikov, med katerimi je bil tudi slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič, ki je med drugim še častni konzul Srbije v Sloveniji.