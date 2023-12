Ljubljana. »Situacija nas je zelo pretresla, smo pa takoj reagirali. Sestal se je izvršni odbor, ki je sprejel sklep o umiku osumljene osebe iz vseh skavtskih aktivnosti. Sklep smo tej osebi tudi vročili in ga spoštuje,« je načelnica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Tjaša Sušin komentirala informacijo, da je eden od njihovih prostovoljcev osumljen kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. »Takoj smo obvestili starše prizadetih, spodbudili k prijavi, staršem smo ponudili tudi psihosocialno pomoč. Poskrbeli smo, da se naše aktivnosti še naprej odvijajo v varnem okolju, obvestili vse voditelje in tudi vse starše naših članov,« je še razložila. Staršem, skrbnikom in prostovoljcem so posredovali smernice za pogovor z otroki in mladostnikiu, vzpostavili pa tudi kontaktno točko, kamor se lahko obrnejo s svojimi opažanji ali skrbmi.

Oškodovanih naj bi bilo več oseb, vendar v združenju opozarjajo, da gre za zdaj vseeno le za sum kaznivega dejanja, ki torej še ni potrjeno. Koliko mladoletnih oseb naj bi bilo oškodovanih, koliko so stare, kdo je vodstvo obvestil o dogajanju in tako dalje, to so vprašanja, ki jih zaradi varovanja identitete žrtev niso hoteli razkriti.

Vzgoja v pristne, samostojne, odgovorne osebe

V organizacijo je sicer včlanjenih okoli 6000 skavtov. Vzgajajo otroke, stare od šest do 21 let, prostovoljci pa so stari od 18 oziroma 21 let. Njihova povprečna starost je 24 let. »Skavti sodimo med največje mladinske organizacije v državi. Varen prostor in zdravje otrok sta nam zelo pomembna,« je poudaril tudi načelnik Nejc Kurbus. Dejal je, da res veliko delajo na vzgoji otrok in mladostnikov, ki jo izvajajo prostovoljci. Slednjim so na voljo številna izobraževanja, dvakrat letno se jih na izobraževanju zbere več kot 400. Sušinova je pripomnila, da izobraževanja sicer niso obvezna, a da se jih večina od 1200 prostovoljcev udeležuje. Opozorila je tudi na program Nisi sam, ki ga za otroke in mladostnike izvajajo od leta 2016. Gre za program s področja duševnega zdravja, v okviru katerega skavtom omogočajo, da se razvijajo v pristne, samostojne in odgovorne ljudi. Hkrati pa zagotavljajo podporo in pomoč prostovoljcem, ki zaznajo nasilje ali so z njim soočeni.

Skavti se s kaznivim dejanjem zoper spolno nedotakljivost soočajo prvič. Zveza tabornikov Slovenije je o podobnem primeru poročala septembra, ko so dobili prijavo zoper člana vodstva enega izmed njihovih rodov. Tudi oni so osumljenega umaknili iz vseh taborniških aktivnosti in nalog. Povezali so se s policijo, ki je osumljenca tudi pridržala, preiskovalna sodnica pa je takrat odredila pripor. »To so stvari, ki zahtevajo ničelno toleranco. Z našim zgledom smo želeli pokazati, da tega ne dopuščamo v prvi vrsti pri sebi, prav tako pa tudi nihče ne bi smel tega dopuščati v družbi,« je takrat povedala načelnica Zveze tabornikov Slovenije za odnose z javnostmi Neža M. Slosar.