Gre za tri zavarovalnice, ki sklepajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, to so Vzajemna, Triglav in Generali. Vse tri so namreč pred poletjem sprejele sklepe o dvigu premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena premije bi se pri Vzajemni dvignila s 1. julijem na 44,78 evra mesečno, pri Generaliju že z majem na 44,89 evra, pri Triglavu pa z junijem na 45,52 evra. Vlada pa je odreagirala z uredbo, s katero je zamejila ceno pri 35,67 evra.

»Te zavarovalnice bodo imele torej možnost, da v štirih mesecih po uveljavitvi uredbe vložijo zahtevek za izplačilo nadomestila v obliki povrnitve razlike med stroški opravljenih zdravstvenih storitev in obračunanimi zavarovalnimi premijami za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovalnice bodo lahko vložile zahtevek za izplačilo nadomestila za obdobje od dneva napovedi dviga premije do 31. 12. 2023, in sicer na ministrstvo za zdravje,« je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič.

Da bo izplačilo iz proračuna za ta namen temeljilo na ustreznih podatkih, predlog uredbe določa, da bo predložene podatke potrdil pooblaščeni revizor, agencija za zavarovalni nadzor pa bo te podatke pregledala v okviru izvajanja nadzora. V primeru predložitve neresničnih podatkov bo morala zavarovalnica vsa neupravičeno izplačana sredstva povrniti, je izpostavil minister..

»S temi pravnimi podlagami pa naslavljamo tudi zelo pomembno ohranjanje solventnosti v zavarovalnicah, da bodo te tudi v prihodnje izkazovale ustrezno višino kapitala v skladu z evropskimi predpisi in zakonom o zavarovalništvu,« je še dodal Boštjančič. Rešitve iz te novele uredbe, ki se nanašajo na postopek izplačila nadomestila, se bodo po njegovih besedah uporabljale do konca junija 2024.