Decembrske prireditve, srečanja in druženja v središče prestolnice tradicionalno privabijo veliko ljudi, tako meščanov kot obiskovalcev. Na mestni občini ugotavljajo, da ti za prihod do središča večinoma uporabljajo avtomobile, zaradi česar je v večernih urah promet v prestolnici dodatno povečan, posledica pa so tudi napačno parkirana vozila, ki ovirajo in ogrožajo pešce in kolesarje.

Poleg umika avtomobilov iz središča mesta želijo z brezplačnimi vožnjami z avtobusi LPP obiskovalcem zagotoviti predvsem varno in udobno vožnjo na decembrske prireditve in z njih.

Tistim, ki pa se bodo vseeno odločili za avtomobil, pa na mestni občini priporočajo, naj bo avto polno zaseden, naj si ga po načelih sopotništva delijo z drugimi potniki, ali naj ga pustijo na katerem od parkirišč v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) oziroma na P+R parkiriščih Dolgi most, Barje, Studenec, Stožice, Ježica in Stanežiče.

Voznike tudi prosijo, naj avtomobile parkirajo le na za to označenih površinah in z nepravilnim parkiranjem na zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah ne ogrožajo drugih udeležencev v prometu. V nasprotnem primeru bodo proti kršiteljem pravil ukrepali mestni redarji, so zagotovili.